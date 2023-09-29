Pakistan'da cami yakınında terör saldırısı: 57 kişi öldü, 140 kişi yaralandı

Pakistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde düzenlenen terör saldırılarında 2'si polis 57 kişi öldü, 140'tan fazla kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Belucistan'ın Mastung bölgesinde bir cami yakınında Mevlid Kandili için toplanan vatandaşların bulunduğu alanda bombalı terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda 2'si polis 57 kişi öldü, 140'tan fazla kişi yaralandı. Patlama alanına çok sayıda ambulans ve arama kurtarma ekibi gönderildi. Yetkililer, olayın intihar saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Hayber Pahtunhva'da camide intihar saldırısı Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Hangu bölgesinde bir camide intihar saldırısı düzenlendi. Geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıları kınadı. AA

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