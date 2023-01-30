"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2023 PAZARTESİ - YIL: 53

Pakistan’da camide intihar saldırısı: 28 kişi vefat etti, 150'den fazla kişi yaralandı

30 Ocak 2023, Pazartesi 14:54
Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinde öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında polislerin de bulunduğu 28 kişi vefat etti, 150’nin üzerinde kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, şehrin Police Lines bölgesinde camiye öğle namazı sırasında intihar saldırısı düzenlendi.

Yaralılardan 10’unun durumunun ağır olduğunu belirten yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

Patlama sebebiyle caminin yanı sıra çevredeki bina ve araçlarda da hasarlar oluştu.

Sosyal medyaya yansıyan görsellerde caminin büyük bölümünün patlama sebebiyle yıkıldığı görüldü.

Bölgede arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör saldırıları arttı

Pakistan Talibanı (TTP), son dönemde saldırılarını artırdı.

TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290'ı güvenlik gücü mensubu, 311'i sivil 601 kişi vefat etti, 741 kişi yaralandı.

Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ-H gibi örgütler üstlendi.

Pakistan'da 2022'de terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı.

AA

Okunma Sayısı: 293
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''İran'daki İHA saldırısını İsrail yaptı''

    Gölcük'te tefekkür vakti

    Pakistan’da camide intihar saldırısı: 28 kişi vefat etti, 150'den fazla kişi yaralandı

    'Putin beni 'füze saldırısı'yla tehdit etti'

    EYT düzenlemesi TBMM Başkanlığına sunuldu

    Sakarya’da üretilecek

    İlan gasbında 4. yıla girdik

    Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği tahliye edildi: "İran'a itimadımız yoktur"

    'Rusya ile NATO arasında savaşa izin vermeyeceğiz'

    İkinci elde tüketicinin beklentileri değişti

    Fenerbahçe farklı kazandı, Valencia 4 gol attı

    Doğu Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Türkiye’den iltica başvurusu rekor kırdı

    Ekonomik görünüm ürkütücü

    Kur’an-ı Kerim’e yapılan saygısızlığa tepki

    Doğu Anadolu’da kar bereketi

    Müslümanlığa geçiş hikayesi: Barış Yoluna Doğru

    13 Şubat’ta aday açıklanabilir

    Devletteki çürümeye son vereceğiz

    En Çok Okunanlar

    Mikail YAPRAK

    “Urfa taşı ile toprağı ile mübarektir”
    Genel

    Sakarya’da üretilecek
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Cehennem
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan üzerinde kaderin baskısı var mıdır?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çetelerin üzerine neden gidilmiyor?
    Risale-i Nur'dan

    Üç Aylarda manen yardıma koşmak
    Yeni Asya'dan Size

    Gençlik Şûrâsı ilk meyvesini verdi: “Yeni Asya Fidanlık” yayında
    Hikmet Günaydın

    Çin’den bir hatıra
    Genel

    İlan gasbında 4. yıla girdik
    Genel

    Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği tahliye edildi: "İran'a itimadımız yoktur"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.