Pakistan'da camide patlama!

Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta kentinde bir camide meydana gelen patlamada en az 4 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dawn gazetesinde yer alan habere göre, Ketta'nın Kuçlak bölgesinde bir camide cuma namazı sırasında minberin altına yerleştirilen zaman ayarlı bombanın infilak ettirilmesi sonucu en az 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. Polis yetkilileri, ölenler arasında caminin imamının da bulunduğunu belirtti. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. AA

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