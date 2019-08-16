"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Pakistan'da camide patlama!

16 Ağustos 2019, Cuma 15:37
Pakistan'ın güneybatısındaki Ketta kentinde bir camide meydana gelen patlamada en az 4 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Dawn gazetesinde yer alan habere göre, Ketta'nın Kuçlak bölgesinde bir camide cuma namazı sırasında minberin altına yerleştirilen zaman ayarlı bombanın infilak ettirilmesi sonucu en az 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, ölenler arasında caminin imamının da bulunduğunu belirtti.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

AA

Etiketler: pakistan
Okunma Sayısı: 116
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Umre ücretleri de zamlandı

    Yanlış anladık

    İsrail, bölgeyi dinî savaşa sürüklüyor

    Meteoroloji Marmara Bölgesi'ni uyardı

    Hükümet, zam teklifini sundu, Memur-Sen 'Bu teklifi yok sayıyoruz' dedi

    İsrail'in son skandalına ilişkin yeni gelişme

    İmran Han: Hindistan'ın faşist taktikleri, Keşmirlilerin kurtuluş mücadelesini bastıramaz

    Danimarka'dan Trump'a cevap: Bu bir şaka olmalı

    Almanya'dan Türkiye'ye 216 milyon euro'luk ihracat

    Üniversiteler için e-kayıt dönemi başladı

    OYAK dev firmayı satın alıyor

    124 bin sivil sınırdaki kamplara göç etti

    Trump Grönland'ı satın almak istiyor

    Sanayi üretiminde düşüş

    Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak

    Cumhurbaşkanlığından 'nükleer santral' genelgesi

    2 günde 400 göçmen Türkiye'den Yunanistan'a geçti

    İtalya'da hükümet krizi sürüyor

    Keşmir'de bir Pakistan askeri öldü

    Yemen bölünme tehlikesiyle karşı karşıya

    En Çok Okunanlar

    Süleyman KÖSMENE

    Hay’dan gelen, Hu’ya mı gider?
    Risale-i Nur'dan

    Binlerce günaha nasıl mukabele edilebilir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Halley; Kevkeb; Enâm: 76
    Cevher İLHAN

    “Siyasî sadâkat” atamaları…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim ERSOYLU

    Cemaat ve tarikatlar rahat bırakılmalı
    Faruk ÇAKIR

    Ah Yemen...
    Genel

    5 ile yeni milli eğitim müdürü ataması
    Genel

    Keşmir, ikinci Srebrenitsa olmasın
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.