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15 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Pakistan'da İmran Han'a yönelik polis operasyonunu askıya alındı

15 Mart 2023, Çarşamba 17:27
Yargılandığı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verilen eski Başbakan Han'ın gözaltına alınması için polisin başlattığı operasyonun yarın saat 10.00’a kadar askıya alınmasına karar verildi.

Pakistan’da Lahor Yüksek Mahkemesi, yargılandığı davanın duruşmalarına katılmadığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı verilen eski Başbakan Han'ın gözaltına alınması için polisin başlattığı operasyonun yarın saat 10.00’a kadar askıya alınmasına karar verdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) Başkan Yardımcısı Çaudri Favad Hüseyin’in yaptığı itiraz, Lahor Yüksek Mahkemesince değerlendirildi.

Mahkeme, Han'ın gözaltına alınması için polisin başlattığı operasyonun yarın saat 10.00’a kadar durdurulmasına karar verdi.

Gözaltına alınamamıştı

Polisin, Han’ı gözaltına almak için dün başlattığı operasyon sonucu PTI taraftarları ile emniyet mensupları arasında çatışmalar yaşanmıştı.

Polis ve paramiliter birlikler, İmran Han’ı gözaltına alamamıştı.

Olaylarda 54 polis yaralanmış, 15 gösterici gözaltına alınmıştı.

Hükümetten Han’a tepki

Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Meryem Aurangzeb, sosyal medyadan görüntülü yaptığı açıklamada, İmran Han’ın "siyaseten öldüğünü", silahlı grupları ve holiganları devlet kurumlarına karşı kışkırttığını söyledi.

Aurangzeb, Han’ın ülkede anarşi, iç savaş ve huzursuzluk çıkarmak istediğini dile getirerek, PTI liderinin gözaltına alınmamak için kadınları, çocukları ve gençleri kalkan olarak kullandığını kaydetti.

İki davanın duruşmaları görülmüştü

İslamabad Bölge Mahkemesinde 13 Mart'ta, Han'ın başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satıldığı ve Ağustos 2022'de bir kadın yargıcı tehdit ettiği iddiasıyla ilgili yargılandığı iki davanın duruşmaları yapılmıştı.

İki duruşmaya da katılmayan Han hakkında ayrı ayrı tutuklama kararı verilmişti.

Lahor Emniyet Müdürü Bilal Kumyana, gazetecilere yaptığı açıklamada, polisin mahkeme kararı doğrultusunda Han'ı gözaltına almakla görevlendirildiğini belirtmişti.

Han'ın başbakanlığı döneminde yabancı devlet adamlarından alınan hediyelerin satıldığı davayla ilgili mahkeme, polise, Han'ın 29 Mart'taki duruşmaya getirilmesini emretmişti.

Han, kadın bir yargıcı tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında verilen tutuklama kararına karşı mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, Han'ın tutuklama kararını 16 Mart'a kadar askıya almıştı.

Belucistan eyaletinin Kuetta şehrindeki mahkeme de devlet kurumlarına ve memurlarına karşı ifadeleri ve kamu düzenini bozmaya çalıştığı gerekçesiyle Han hakkında 9 Mart'ta tutuklama kararı vermişti. Han'ın itiraz etmesi sonucu söz konusu karar, üst mahkemece 2 haftalığına askıya alınmıştı.

İmran Han hükümeti Nisan 2022'de düşmüştü

Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede, 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

AA

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