"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Pakistan'da ölü sayısı artmaya devam ediyor

27 Ağustos 2022, Cumartesi 20:11
Ulusal basındaki haberlere göre, ülke genelinde 14 Haziran’dan bu yana etkili şiddetli yağışlar sebebiyle ölenlerin sayısı 982’ye çıktı, 1456 kişi yaralandı.

Yağışlar sebebiyle 802 bin 582 çiftlik hayvanı telef oldu, 682 bin 139 ev hasar gördü.

Kurulan çadır kamplarında barınan kişi sayısı ise 498 bin 833’e çıktı.

Belucistan eyaletinde 6 barajda büyük çatlaklar oluşması sonucu çok sayıda bölgede su taşkınları yaşandı.

Hayber Pahtunhva eyaletinin çeşitli bölgelerinde meydana gelen sel, internet hizmetlerinde aksaklıklara yol açtı.

Şiddetli yağış sebebiyle Pakistan-Afganistan sınırındaki Çaman hududu geçici olarak kapatıldı.

Muson yağmurlarından ülke genelinde 33 milyon kişi etkilendi, on binlerce kişi evsiz kaldı.

Yağışlar sebebiyle çok sayıda köprü yıkıldı, kilometrelerce kara yolu hasar gördü ve tarım arazileri sular altında kaldı.

AA

Okunma Sayısı: 209
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan'da ölü sayısı artmaya devam ediyor

    Ukrayna'dan 1 milyon ton tahıl taşındı

    Cezayir'de Macron'a sert protesto - Apar topar aracına bindirildi

    Kosova ile Sırbistan anlaştı

    MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildiler

    Kastamonu - Tosya'daki yangın kontrol altına alındı

    Dışişleri Bakanlığı Macron'a tepki gösterdi: Kabul edilmez açıklama

    Mısır labirenti ziyaretçilerini bekliyor

    Haftanın maçında Trabzonspor, Galatasaray'ı ağırlayacak

    Sağlıkta taban ek ödeme katsayılarına ilişkin detaylar

    Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları 31 Ağustos'a kadar yapılabilecek

    Türkiye’nin çıkmazı vesayet rejimi

    Bankalar ihya edildi

    Vize krizi büyüyor

    Balıkçılar “Vira Bismillah” demeye hazır

    Çiftçiye sahip çıkın

    'NAE Sao Paulo gemisinin Türk karasularına girmesine izin verilmeyecek'

    Motorine bir zam daha

    Eşinden etkilendi Müslüman oldu

    Refah kaybında liderlik

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratlığın kriteri
    Orhan Ali YILMAZ

    “Gayr-i Müslim” Müminler ve şu “Dinsiz” Müslümanlar…
    Ahmet BATTAL

    Düşmanlıksız dostluk
    Faruk ÇAKIR

    Milleti üzen liste
    Genel

    Türkiye’nin çıkmazı vesayet rejimi
    Genel

    Vize krizi büyüyor
    Genel

    Bankalar ihya edildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.