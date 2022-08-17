Pakistan'da sel felaketi

Son 30 yılın en büyük sel ve toprak kaymaları sebebiyle yüzlerce kişinin vefat ettiği Pakistan’da binlerce insanın evsiz kaldığı belirtilirken, en az 1 milyon kişinin sellerden etkilendiği kaydedildi.

Pakistan’da temmuz ayından bu yana devam eden şiddetli yağış, sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 580 kişi öldü. Binlerce insanın evsiz kaldığı belirtilirken, en az 1 milyon kişinin sellerden etkilendiği kaydedildi.

Şiddetli yağışlardan en fazla etkilenen eyaletler Belucistan, Hayber Pakhtunkhwa ve Sindh olurken, ülkenin en büyük ve en yoksul eyaleti Belucistan’da son 30 yılın en büyük sel felaketinde yaklaşık 200 kişi öldü. Ulusal Afet Yönetim Otoritesi, eyaletin yıllık ortalamadan yüzde 305 oranında fazla yağış aldığını açıkladı. Belucistan’da 570’den fazla okul yıkıldı ve kolera vakaları bildirildi. Eyaletin kıyı şeridinde yer alan Las Bela’da yaşayan Muhammed Safar, şiddetli yağış nedeniyle çiftliğinin sular altında kaldığını anlattı. Safar, “Bu selde evimi, ekinlerimi ve her şeyimi kaybettim” ifadelerini kullandı. 55 yaşındaki Safar, hükümetin kendisine bir çadır verdiğini, başka bir yardım yapmadığını söyledi. Safar, “Gönüllülerden veya STK’lerden yiyecek ve diğer yardımları alıyoruz. Devlet hepimizi yalnız bıraktı” dedi.

(Duvar)