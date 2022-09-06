Pakistan'da selzedeler çok zor durumda: ''Gıda yok, kıyafet yok, su yok: Hiçbir şeyimiz yok"

Pakistan'ın Sindh eyaletinde selzedeler, çadır kamplarının zorlu şartlarında hayat mücadelesi veriyor.

Pakistan'daki sellerin bilançosu 10-12,5 milyar dolar

Ülke genelinde yaşanan sel felaketinin ardından yerlerinden olanlar için kurulan çadır kamplarında 630 binden fazla kişi yaşıyor.

Sellerden en ağır derecede etkilenen Sindh eyaletinde de çok sayıda kamp ve bu kamplarda yaşayan selzede bulunuyor.

Eyaletin Sehvan Şerif şehri de afetten önemli ölçüde etkilenen yerler arasında bulunuyor.

Başkent İslamabad'a 1200 kilometre uzaklıkta sular altında kalan şehri, su içinde yaşayan halkı ve çadır kampları görüntülendi.

Sel şehirler arasındaki bağlantıyı kopardı

Bölgede ilk dikkati çeken şey, gözün alabildiği kadar uzaklıkta her yerin suyla kaplı olması.

Su içinde kalan evler, camiler, tren rayları ve elektrik iletim hatları selin boyutunu gözler önüne seriyor.

Sehvan Şerif'i kuzeyindeki şehirlere bağlayan kara yolu tamamen suyla kaplı durumda.

Su içinde zorlu yürüyüş

Yüksek araçla suyun içerisinde belli bir noktaya kadar ilerlenebiliyor.

Halk, su seviyesinin tehlikeli olmadığı yerleri yürüyerek geçiyor. Suyun derinliğinin yüksek olduğu noktalarda tekneler devreye giriyor.

Şehirde sel olduğu bilinmese bölgenin adeta bir gölü anımsattığı söylenebilir.

Suyun içinde sırtında erzakla yürüyenleri ve yüzenleri görmek mümkün.

"Hiçbir şeyimiz yok"

Lal Bağ bölgesinin araçla gidilebilir son noktasında yol kenarına dizilmiş 6-7 çadır bulunuyor. Hacı Abdurrahman Köyü'nden gelen selzedeler, buraya tahliye edildiklerini söyledi.

Burada yaşayan ve isminin Yusuf olduğunu söyleyen selzede, köylerinin su altında kaldığını ve apar topar buraya getirildiklerini ifade etti.

Yusuf, gönüllü kuruluşlar tarafından günde bir defaya mahsus yemek getirildiğini belirterek "Gıda yok, kıyafet yok, su yok. Hiçbir şeyimiz yok." dedi.

10 yaşındaki Zahid, sıcak havaya yenik düştü

Sel felaketiyle bölgede ordu mensupları büyük bir çadır kampı kurdu. Lal Bağ'da bulunan çadır kampında aşağı yukarı 20 bin kişi yaşıyor.

Çadırlarda kalanlar sıcak havadan, pervanelerin olmayışından, yetersiz gıda ve içme suyundan şikayetçi.

Kampta, Kadir Zahid isimli 10 yaşındaki bir çocuğun aşırı sıcak hava sebebiyle öldüğü belirtildi.

Annesinin ve kardeşlerinin yaşlı gözlerle izlediği kefene sarılı Zahid, son yolculuğuna uğurlanmak üzere defnedilmeye götürüldü.

Yılan ısırığı sorunu

Sehvan Gençlik Forumu isimli sivil toplum kuruluşu üyesi Daniş Solangi, kampta bulunanlara kimi zaman yemek götürdüklerini kimi zamansa ücretsiz tıraş hizmeti sunduklarını ancak çok fazla eksik bulunduğunu ifade etti.

Solangi, kamp alanında yılan ısırıkları başta olmak üzere çeşitli sorunlarla karşı karşıya olduklarını belirterek "Temiz içme suyu, sağlık ünitesi, ambulans, elektrik, ulaşım aracı, çadır, tuvalet ve 24 saat esasına uygun doktor ve hemşireye ihtiyaç var." dedi.