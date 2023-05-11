"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 MAYIS 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Pakistan'da tansiyon yükselmeye devam ediyor

11 Mayıs 2023, Perşembe 02:00
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han'ın dün tutuklanmasıyla başlayan protestolar, ülkenin çeşitli şehirlerinde sürüyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent İslamabad, Peşaver, Lahor, Karaçi ve daha birçok şehirde gösteriler, Han’ın tutuklanmasının ikinci gününde de sürüyor.

Başkent İslamabad’da protestocular, Keşmir ve Srinagar otoyolunu trafiğe kapattı.

Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ederken protestocular da emniyet güçlerine taş ve sopa fırlattı.

Göstericiler otoyolu kullanmak isteyen sürücülerin geçişine izin vermedi.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) destekçilerinden Malik Harun Ramazan, Attock şehrinden İslamabad’a geldiğini belirterek "Burası merkez noktası. Liderimiz İmran Han’ı savunmak için buraya geldim." dedi.

Han’ın yasa dışı şekilde tutuklandığını belirten Ramazan, "İmran Han, serbest kalana kadar buradayız. Bu ne kadar sürecek bilmiyorum fakat biz buradayız." ifadesini kullandı.

Pakistan ordusu İslamabad'da göreve başladı

Peşaver’de de protestocular, Seçim Komisyonunun ofisini basarak içerideki malzemeleri kullanılamaz hale getirdi.

Karaçi’nin Gülşen-i İkbal bölgesinde de polis aracı göstericilerce ateşe verildi.

Federal hükûmetin çağrısıyla Pakistan ordusu, İslamabad’ın çeşitli noktalarında da güvenliği sağlamak için görev almaya başladı.

Şerif'ten İmran Han taraftarlarına sert müdahale uyarısı

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, eski Başbakan İmran Han’ın tutuklanmasının ardından başlayan protestolara tepki göstererek, "devlet düşmanlarına karşı sert müdahalede" bulunulacağını söyledi.

Başbakan Şerif, ülkedeki son duruma ilişkin televizyonlardan açıklamada bulundu.

Şerif, "devlet düşmanlarına karşı sert müdahalede" bulunacaklarını ifade ederek, bu kişilerin yasalar çerçevesinde cezalandırılacağını açıkladı.

Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) taraftarlarını "terörist" olarak nitelendiren Şerif, PTI destekçilerinin affedilemez suçlar işlediğini söyledi.

Şerif, PTI taraftarlarından devlet karşıtı eylemlerini durdurmalarını isteyerek, İmran Han dahil olmak üzere PTI liderlerini silahlı destekçileri Pakistan ordusuna saldırmaya kışkırtmakla suçladı.

PTI destekçilerinin kamu mülklerine saldırdığını, hastaları ambulanslardan çıkardığını ve araçları ateşe verdiğini ifade eden Şerif, bu kişilerin devlet karşıtı eğilimlerini kanıtladığını vurguladı.

239 milyon dolarlık yolsuzluk suçlaması

Geçen haziranda koalisyon hükûmeti, Han ve eşinin Pakistan'ın önemli emlak zenginlerinden Malik Riaz'dan bir eğitim enstitüsü inşa etmek üzere milyarlarca rupi değerinde arazi aldıklarını iddia etti.

Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB), Han'ın PTI hükûmetinin Riaz ile bir anlaşma yaptığını ve bu anlaşmanın ulusal hazineyi 239 milyon dolardan fazla zarara uğrattığını belirtiyor.

Aralık 2019'da Riaz, "kirli para" ile ilgili bir soruşturma kapsamında aralarında 239 milyon dolar değerinde mülklerin de bulunduğu mal varlığını Birleşik Krallık Ulusal Suç Ajansına teslim etmeyi kabul etti.

Pakistan İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ise İngiliz yetkililerin kara para aklamayla bağlantılı olarak Pakistan'a 239 milyon doları iade ettiğini ancak Han'ın parayı ulusal hazinede tutmak yerine Riaz'a verdiğini bildirmişti.

NAB kararıyla tutuklama

Han hakkındaki tutuklama kararı, Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) tarafından verilmişti.

Söz konusu gelişme, Han'ın üst düzey istihbarat yetkilisini, kendisine yönelik suikastın arkasında olmakla suçlamasının ardından gelmişti.

Pakistan ordusu, dün, eski Başbakan İmran Han'ın kendisine yönelik suikastın arkasında üst düzey bir istihbarat yetkilisinin olduğuna yönelik iddialarını "sorumsuzca ve asılsız" olarak nitelendirmişti.

Han, koalisyon hükûmeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında, 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükûmeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

AA

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Pakistan'da tansiyon yükselmeye devam ediyor

    İspanya'da aşırı sıcaklarda açık havada çalışılmayacak

    Seçim yarışı adil değil

    Hesap vermeleri lâzım

    Devler Ligi yarın final ilk maçında İnter, Milan'ı 2-0 yendi

    ENAG: Bütün davaları kazandık

    Hukuk dışı uygulamalara son verilmeli

    Çayda yüzde 100 zam bekleniyor

    İsrail, Gazze'de 53 ayrı noktayı vurdu - Gazze'de ölenlerin sayısı 21'e yükseldi

    Yurdun batı kesimlerine gök gürültülü sağanak uyarısı

    İngiliz öğrencilerden depremzedelere anlamlı destek

    Twitter'a yeni özellikler eklendi

    Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirlerinde büyük düşüş

    AKP fakirleştirdi

    AİHM’den bir ihlal kararı daha

    Türkiye AB rotasına geri dönecek

    Hem yolsuzluk, hem secde olur mu?

    Mafya sarmış her yeri

    ABD'de "göçmen akını'' alarmı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    21 yıl önce
    Genel

    Hukuk dışı uygulamalara son verilmeli
    Ali FERŞADOĞLU

    Zalimlere dua etmek yanlış değil midir?
    Ahmet BATTAL

    Demokratlar, Obama etkisi ve Alevi Kılıçdaroğlu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hesap vermeleri lâzım
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şeytanlaşan siyasetten kaçınmak
    Risale-i Nur'dan

    Halk Partisinin ehemmiyetli bir vazifesi var
    Cevher İLHAN

    Sahte logolu iftiralar...
    Genel

    Seçim yarışı adil değil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.