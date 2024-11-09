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9 KASIM 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Pakistan'da tren istasyonunda terör saldırısı: En az 26 kişi öldü

09 Kasım 2024, Cumartesi 16:57
Pakistan'ın güneybatısında bulunan Belucistan eyaletindeki tren istasyonunda meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en az 26 kişinin öldüğü bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı: Pakistan'daki terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz

 

Geo News televizyonunun haberine göre, Belucistan'ın Ketta kentindeki tren istasyonunun bilet gişesinde patlama oldu.

Eminiyet yetkilisi Muhammed Akram, yaptığı açıklamada, Ketta'da bulunan tren istasyonundaki patlama nedeniyle en az 26 kişinin öldüğünü, 46 kişinin yaralandığını belirtti.

Geo News'e konuşan Ketta emniyet yetkilisi Hamza Shafqaat da patlamanın nedeninin intihar saldırısı olduğunu açıkladı.

Saldırganın valizle tren istasyonuna girdiğini belirten Shafqaat, "niyeti intihar saldırısı düzenlemek olan kişiyi durdurmanın zor olduğunu" kaydetti.

Shafqaat, polis ve diğer ekiplerin hızla olay yerine ulaştığını, Ketta Hastanesi'nde acil durum önlemlerinin alındığını ve yaralılara yardımcı olmak üzere ilave doktor ve destek personelinin görevlendirildiğini duyurdu.

Yetkililer, patlamada yaralananlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini belirtti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'da saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları göze çarpıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.

Belucistan, Pakistan'ın kaynaklar açısından en zengin eyaleti konumunda ancak bölge, ülkenin geri kalanına göre daha az gelişmiş durumda bulunuyor.

BLA, zaman zaman özellikle de güvenlik güçlerine, Belucistan'a çalışmaya gelen sivillere ve burada iş yapan şirketlere saldırıyor.

AA

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