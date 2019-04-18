Pakistan'da yolcu otobüslerine silahlı saldırı: 14 kişi öldürüldü

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde silahlı saldırganlar, otoyolda birkaç yolcu otobüsünü durdurduktan sonra 14 kişiyi vurarak öldürdü.

Gwadar Komiser Yardımcısı Muhammad Waseem, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin, Karaçi kentiyle Gwadar Limanı arasındaki otoyolda giden yolcu otobüslerini durdurduğunu ve içindeki yolcuları dışarı çıkardığını söyledi. Waseem, yolcuların kimliklerini kontrol eden saldırganların 14 kişiyi vurarak öldürdüğünü bildirdi. Güvenlik güçlerinin olay yerine gittiği ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Pakistan Başbakanı İmran Han, "bu alçakça terör eylemini" kınadığını ifade ederek, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. AA

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