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19 TEMMUZ 2019 CUMA - YIL: 50

Pakistan'da zam protestosu

19 Temmuz 2019, Cuma 20:35
Pakistan'da son dönemde yaşanan zamlar, işsizlik ve Uluslararası Para Fonu'yla yapılan anlaşma protesto edildi.

Pakistan'da son dönemde yaşanan zamlar, işsizlik ve Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) yapılan anlaşma protesto edildi.

Cemaati İslami Partisi (JI) tarafından, Ravalpindi kentinde düzenlenen "Halk Yürüyüşü" adlı protestoya JI lideri ve senatör Siracül Hak ile partinin önde gelenleri katıldı.

Liyakat Bağ parkında binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen protestoda konuşan Hak, İmran Han hükümetinin yaklaşık bir yıldır görevde olduğunu hatırlatarak, "Bu hükümet bir yıldır görevde olmasına rağmen birçok hayati sorunu çözememiştir. Hala yeni kurulmuş bir hükümet gibi emeklemektedir." dedi.

Hak, yapılan IMF anlaşması ve diğer ülkelerle gerçekleşen borç anlaşmalarını eleştirerek, "Bu hükümet, halk tarafından mı seçildi yoksa başkaları tarafından mı?" diye sordu.

IMF anlaşmasının getirdiği zam yükünün ve enflasyon artışının en fazla normal vatandaşı etkilediğini vurgulayan Hak, "Hükümet, IMF ile yürümek istiyorsa ve vatandaş yoksulluk çekmeye devam edecekse sokaklara çıkmak ve hükümete karşı yürümekten başka çare yoktur." ifadesini kullandı.

Hak, ülke nüfusunun yüzde 20'den büyük bir oranının fakirlikle mücadele ettiğini, ekilebilir alanların yüzde 62'sinin ise kullanılmadığını sözlerine ekledi.

AA

Etiketler: Pakistan, zam, protesto
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