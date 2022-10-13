Pakistan'daki sel afetinde bilanço çok ağır

Pakistan'da haziran ayından bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor.

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, sel felaketindeki ölü sayısının bin 700’e, yaralı sayısının ise 12 bin 867’ye yükseldiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin 632’sinin çocuk, 340’ının ise kadın olduğu kaydedilen açıklamada, Sind eyaletinde 747, Belucistan eyaletinde 336, Hayber Pahtunhva eyaletinde 308 ve Pencap eyaletinde 221 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, 2 milyon 48 bin 789 evin yıkıldığı, en az 1 milyon 100 bin hayvanın telef olduğu aktarıldı.

ZARAR 40 MİLYAR DOLAR

Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman yaptığı açıklamada, Dünya Bankası'nın sel felaketinin Pakistan ekonomisine 40 milyar dolar zarar vereceğini ve yaklaşık 9 milyon Pakistanlının sel nedeniyle yoksulluk yaşayacağını tahmin ettiğini aktardı.