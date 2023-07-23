Pakistan'daki sellerde ölü sayısı 113'e yükseldi

Pakistan’da şiddetli muson yağmurları nedeniyle 25 Haziran'dan bu yana ölenlerin sayısı 113'e yükseldi.

Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva’nın Mansehra ve Çitral bölgelerinde yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların yol açtığı afet ve kazalar sonucu Hayber Pahtunhva'ya bağlı Mansehra’da 5 kişi öldü. Çitral ve Şandur bağlantı yolunun yarım kilometrelik kısmı yağışlar nedeniyle zarar gördü. Yolun kullanılamaması nedeniyle Lower Çitral ile Upper Çitral arasındaki bağlantı koptu. Eyalet genelinde çok sayıda ev yıkılırken, araçlar sele kapıldı, tarım arazileri zarar gördü. Pencap genelinde 7 kişi öldü Pencap eyaletinin başkenti Lahor’un Misri Şah Mahallesi'nde 2 çocuk sele kapılarak boğuldu, Mandi Bahauddin bölgesinde de 2 kadın evlerinin çatısının çökmesi sonucu öldü. Eyaletin Pakpattan bölgesinde ise elektriğe kapılan 1’i çocuk 3 kişi öldü. Son 48 saatte şiddetli yağışlar nedeniyle 12 kişinin daha ölmesiyle ülkede 25 Haziran'dan bu yana ölenlerin sayısı 113'e yükseldi. Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor. Ülkede geçen yıl muson yağmurları sonucu meydana gelen seller nedeniyle 1739 kişi ölmüş, felaketin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı. AA

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