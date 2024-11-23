Pakistan'daki terör saldırısında ölü sayısı 42'ye yükseldi

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde, Şii Müslümanları taşıyan araçlara düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısı 42'ye çıktı.

Hayber Pahtunhva eyalet bakanlarından Aftab Alam yaptığı açıklamada, saldırıda 42 kişinin öldüğünü söyledi. Alam, olayın faillerini bulmak için yürütülen soruşturmanın devam ettiğini kaydetti. Yerel polis yetkilisi Azmat Ali de saldırının hedefindeki taşıtların, Şii Müslümanları Paraçinar kentinden eyaletin başkenti Peşaver'e taşıyan yaklaşık 200 araçlık konvoyun parçası olduğunu aktardı. Ali, son yıllarda bölgede meydana gelen en ölümcül saldırılardan biri olarak tanımladığı olayda 20 yolcunun yaralandığını, bunlardan 10'unun durumunun kritik olduğunu kaydetti. Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de saldırıyı kınayarak olayın sorumlularının cezasız kalmayacağını belirtti. Pakistan'da terör saldırıları Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde sıklıkla terör saldırıları yaşanıyor. İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtirken, Afganistan iddiaları reddediyor. Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver şehrine 218 kilometre uzaklıkta olan Kurram bölgesi de sık sık aşiret ve mezhepler arası çatışmalara sahne oluyor. Kurram'ın Paraçinar ilçesi, Pakistan'da Şii nüfusun baskın olduğu birkaç yerleşim yeri arasında bulunuyor. AA

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