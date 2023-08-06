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7 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Pakistan'daki tren kazasında 30 kişi öldü, 90 kişi yaralandı

06 Ağustos 2023, Pazar 23:43
Pakistan'ın Navabşah kenti yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 30 kişi öldü, 90'dan fazla kişi yaralandı.

Pakistan Demir Yolları Bakanı Khavaja Saad Rafik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karaçi'den Ravalpindi'ye giden Hazara Expressi isimli yolcu treninin 10 vagonunun Navabşah yakınlarında raydan çıktığını duyurdu.

Kazanın "teknik bir arıza" ya da "sabotaj" sonucu meydana gelmiş olabileceğini söyleyen Bakan Rafik, cesetlerin ve yaralıların Navabşah ve Sanghar bölgelerindeki yakın hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, olay mahallindeki arama kurtarma çalışmalarının sonlandığını belirten yetkililer, kazada 30 kişinin öldüğünü, 90'ın üzerinde yaralı olduğunu açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Pencap eyaletinde katıldığı programda yaptığı açıklamada, tren kazasında ölenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Hepimiz dua ediyoruz, Allah ölenlerin mekanını Cennet etsin, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kıdemli polis memuru Abid Baloch, kaza mahallinden yaptığı açıklamada, son vagondaki çalışmaların da tamamlandığını, ölen ve yaralananlar arasında kadın ve çocukların da bulunduğunu söyledi.

Üst düzey demir yolu yetkililerinden Mohsin Sayal, olay yerine tamir trenlerinin sevk edilmesi nedeniyle ana demir yolu hattında tren seferlerinin askıya alındığını, tren yolcuları için alternatif seyahat düzenlemeleri ve tıbbi bakım sağlanacağını kaydetti.

Kaza esnasında trende kaç kişinin olduğuna ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Pakistan'da Haziran 2021'de iki trenin çarpışması sonucu 63 yolcu ölmüştü.

AA

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