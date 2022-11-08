Pakistan'dan Azerbaycan'a Karabağ desteği

Pakistan’da Karabağ Zaferi’nin 2. yıl dönümü dolayısıyla yüzlerce kişi, "Karabağ Azerbaycan'dır" yazısı oluşturdu.

Pakistan merkezli düşünce kuruluşu Müslüman Enstitüsü tarafından Pencap eyaletinin Jhang şehrinde dayanışma etkinliği düzenlendi. Karabağ Zaferi’nin 2. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe Azerbaycan’ın İslamabad Büyükelçisi Hazar Farhadov, Müslüman Enstitüsü Başkanı Sahipzade Sultan Ahmed Ali ve çok sayıda davetli katıldı. Onlarca metre uzunluğunda Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan bayraklarının açıldığı etkinlikte, çok sayıda kişi bir araya gelerek "Karabağ Azerbaycan'dır" yazısı oluşturdu. Etkinliğe katılan katılımcılar da "Karabağ Azerbaycan'dır" sloganları attı. AA

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