Pakistan'dan dayanışma ve destek ziyareti: ''Türkiye'nin yanınızda duruyoruz; tıpkı bir aile gibi''

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dayanışma göstermek için Türkiye’ye gelecek.

Pakistan: Türkiye’nin kayıplarını kendi kaybımız olarak görüyoruz

Yarın Ankara'da olması planlanan Başbakan Şerif'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Depremin 3'üncü günü Türkiye'ye geleceğini açıklayan Şerif, ziyaretini ertelemişti.

Karaçi'de AMAN-2023 çok uluslu deniz tatbikatının kapanış gününde Pakistan Deniz İkmal Gemisi'ni ziyaret eden Başbakan Şerif, burada açıklamalarda bulundu.

Şerif, Kahramanmaraş merkezli depremlerin çok yıkıcı olduğunu ifade ederek "Türkiye’nin tarih boyunca, depremler, seller ve zor zamanlarda Pakistan’ın yanında durduğu gibi bu keder anında biz Türkiye'nin yanınızda duruyoruz; tıpkı bir aile gibi." dedi.

Deprem sebebiyle binlerce kişinin hayatını kaybettiğini ve önemli ölçüde mal kaybı yaşandığını hatırlatan Şerif, "Depremin yaşandığı gün kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum. O günden bu yana biz yardım malzemelerini hava yolu ve kara yolu göndermek ile meşgulüz." diye konuştu.

Şerif, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammed Amjad Khan Niazi'nin Türkiye’ye büyük miktarda yardım malzemesi gönderebilmek için gemi önerisinde bulunduğunu aktararak Pakistan Hava Kuvvetleri ve Pakistan Uluslararası Havayollarının (PIA) Türkiye'ye personel taşımakla meşgul olduğunu vurguladı.

Türk Hava Kuvvetleri ve Türk Hava Yollarının (THY) da Pakistan'a gelerek yardım malzemelerini Türkiye’ye taşıdığını anlatan Başbakan Şerif, "Türkiye’deki kardeşlerime Pakistan hükümeti ve halkı adına içten taziyelerimi sunuyorum. Pakistan ve Türkiye bir ruh ve iki kalbe sahip iki kardeş ülke, aile gibi." ifadelerini kullandı.

Şerif, Türkiye’ye ellerinden gelen desteği sonuna vereceklerini dile getirdi.

Pakistan'ın gönderdiği yardımlar

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), bazı siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri, ülkenin çeşitli şehirlerinde Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım noktaları oluşturdu.

Al Khidmat Vakfı, Khubaib Vakfı ve Beytüsselam Refah Vakfı ile Pakistan'dan çeşitli STK'ler, deprem bölgesinde sahada faaliyetlerini sürdürüyor.

Pakistan, 7 Şubat'tan bu yana Türkiye'ye destek için 16 uçak göndermişti. Bu yardımlardan ikisi THY ve Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklarla taşınmıştı. Diğer yardımlar ise Pakistan Hava Kuvvetleri ve PIA'ya ait 14 uçak seferiyle Türkiye'ye ulaştırılmıştı.

Pakistan'dan Türkiye ve Suriye’ye kara yolundan ulaştırılmak üzere yardım malzemesi taşıyan 16 tır, 11 Şubat'ta yola çıkmıştı.

İslamabad yönetimi, ülke genelinde devlete bağlı okullarda yardım toplanmasını kararlaştırmıştı.

Bakanlar Kurulunun tüm üyelerinin bir aylık maaşları ve tüm devlet çalışanlarının maaşlarının bir günlük kısmının, oluşturulan yardım fonuna bağışlanmasına karar verilmişti.