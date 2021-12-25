Pakistan’dan Putin’e destek

Pakistan Başbakanı İmran Han, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hazreti Muhammed’e (asm) hakaretin ifade özgürlüğü olmadığına dair mesajımı doğrulayan sözlerini memnuniyetle karşılıyorum.” ifadelerini kullandı.

Putin: Peygamber Muhammed'e (asm) yönelik hakaret sanat özgürlüğü değil Başbakan Han, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Hazreti Muhammed (asm) ile ilgili sözlerine destek verdi. Han, İslamofobi ile mücadele etmek için Müslüman olmayan liderlere Hazreti Muhammed’e (asm) hakaretin ifade özgürlüğü olmadığına dair mesajın Müslüman liderlerce yayılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Hazreti Muhammed’e (asm) hakaretin ifade hürriyeti olmadığına dair mesajımı doğrulayan sözlerini memnuniyetle karşılıyorum.” Putin, “Bu hürriyet, başka bir kişinin hürriyetini kısıtladığında, geliştirdiğimiz hedeflerle belirli çelişkiler içinde oluyor. Peygamber Muhammed’e (asm) yönelik hakaret sanat hürriyeti mi? Bunun hürriyet olmadığını düşünüyorum. Bu, din hürriyetinin ve Müslümanların kutsal duygularının ihlâlidir.” değerlendirmesinde bulunmuştu. AA

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