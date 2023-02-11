Pakistan’dan Türkiye’ye yeni yardımlar geldi - 100 ton daha yardım malzemesi gönderildi

Pakistan, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla Türkiye’deki afetzedelere yardım göndermeyi sürdürüyor.

Başbakan Şahbaz Şerif, Türk kargo uçağına yüklenen; içerisinde çadır, gıda, battaniye ve çeşitli temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 100 ton yardım malzemesini Lahor Allame İkbal Uluslararası Havalimanı’ndan uğurladı. Şerif, 220 milyon Pakistanlının Türk kardeşlerinin yanında olduğunu ifade ederek “Bu, kardeş ülkemizi vuran büyük bir afet. Fakat Allah’ın yardımıyla güçlü ve dirençli Türk halkı bu zorluğun üstesinden gelecek” dedi. İslamabad yönetimi ayrıca Pakistan Uluslararası Havayollarına ait tarifeli uçakla 42 ton yardım gönderdi. AA

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