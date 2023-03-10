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10 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Pakistan Dışişleri Bakanı: "Kriz fırtınası" içerisindeyiz

10 Mart 2023, Cuma 11:09
Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto Zerdari, ekonomik kriz, geçen sene yaşanan sel felaketinin sonuçları ve terör sorununa atıfta bulunarak ülkesinin "kriz fırtınası" içerisinde olduğunu belirtti.

Bakan Zerdari, Associated Press'e verdiği röportajda, Uluslararası Para Fonunun (IMF) Pakistan’a karşı adaletli olmadığını belirterek İslamabad’ın Batı’nın Afganistan’dan çekilmesinin ardından 100 bin yeni mülteci ve artan terör faaliyetleriyle uğraştığını ifade etti.

Zerdari, Pakistan’ın son 23 IMF programının bir parçası olduğunu ve yapısal vergi reformunu gerçekleştiremediğini dile getirerek “(2022’de yaşanan seller) Bu ölçüde bir iklim felaketinden muzdaripken vergi politikamızda ve vergilerin tahsilatında ufak tefek kusurlar aramanın gerçekten zamanı mı?” dedi.

Sellerde evleri ve arazileri suya teslim olan dar gelirlilere yardım etmek için hükümetin paraya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Zerdari, IMF’nin ise görüşmeleri uzattığına işaret etti.

Bakan Zerdari, ekonomik kriz, geçen sene yaşanan sel felaketinin sonuçları ve terör sorununa atıfta bulunarak ülkesinin "kriz fırtınası" içerisinde olduğunu söyledi.

Ekonomik ve diplomatik cephede zorluklar

Zerdari, Kovid-19 salgınının etkileri, Taliban’ın Afganistan’da kontrol sağlaması, enflasyon ve tedarik zincirlerindeki bozukluğa rağmen ekonomik olarak Pakistan’ın başını suyun üzerinde tuttuğunu fakat geçen yıl yaşanan; 1739 kişinin hayatını kaybettiği sellerde 30 milyar doların üzerinde zarar oluştuğunu kaydetti.

Diplomatik cephede ise Pakistan’ın komşularıyla bir dizi sorun yaşadığına dikkati çeken Zerdari, Hindistan ile yaşanan ikili sorunlara, Afganistan’da onlarca yıllık çatışma ve trajediye, İran’a karşı uygulanan yaptırımlar sebebiyle bu ülkeyle ticaretin aksamasına işaret etti.

Çin ile iyi ilişkilere vurgu

Zerdari, Pakistan’ın Çin ile çok sağlıklı ekonomik ilişkisi olduğunu dile getirerek bu durumun jeopolitik olayların sonuçları yüzünden dikkatleri üzerine çektiğini vurguladı.

Çin’in 1,3 milyar dolarlık kredi desteğinden çok memnun olduklarını belirten Zerdari, Çin hükümetinin vadesi gelen borçların ertelenmesi veya ekonomik yardım sağlayarak Pakistan’ı desteklediğini söyledi.

Zerdari, bu durumdan bir endişe duymadığını dile getirerek “Nereden bulabilirsek yardıma ve desteğe ihtiyacımız var.” dedi.

ABD ile sağlıklı gidişat

Enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla Rusya dahil, herkesle çalışmayı istediklerini ifade eden Zerdari, ABD’nin tavan fiyat uygulaması dahilinde Rusya’dan ithalat için yer olduğuna inandığını söyledi.

Zerdari, normal şartlarda İran’dan Pakistan’a doğal gaz boru hattının tamamlanması gerektiğini dile getirerek “Maalesef, jeopolitik zorluklar sebebiyle yakın gelecekte bunun olacağına ihtimal vermiyorum.” dedi.

ABD ile ilişkilerle ilgili iklim, sağlık, teknoloji ve ticaret alanındaki görüşmelere atıf yapan Zerdari, Washington yönetimi ile sağlıklı bir gidişatta olduklarını ifade etti.

Batı'ya Afganistan çağrısı

Zerdari, Pakistan’ın Taliban üzerindeki etkisinin Kabil’in düşmesinden önce ve sonra daima abartıldığını ifade ederek ülkesinin terörle mücadele ayrıca kadınların eğitim ve çalışma hakkı gibi meseleleri görüşmek için Taliban ile ilişki kurmanın önemine dikkati çekti.

Pakistan’ın Taliban’ın El-Kaide ve DEAŞ ile bağlantılı tüm terör örgütlerine karşı harekete geçmesini görmek istediğini vurgulayan Zerdari, bunun yanı sıra daimi ordusu, terörle mücadele gücü ve etkili sınır yönetim sistemi olmayan Taliban’ın bu örgütlerle mücadele kapasitesine ilişkin soru işaretleri olduğunu söyledi.

Zerdari, Batı’ya sahada ne olursa olsun Taliban ile ilişki kurmayı sürdürmeleri tavsiyesinde bulunarak Merkez Bankasının ve ekonominin işler hale gelmesi için Batı ülkelerinin insani yardımın yanında ekonomik destek de sağlaması gerektiğini kaydetti.

AA

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