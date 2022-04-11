Pakistan'ın yeni Başbakanı Şahbaz Şerif'ten Türkiye açıklaması

Pakistan'da bugün mecliste yapılan oylamada ülkenin 23. Başbakanı seçilen Şerif, Türkiye ile Pakistan'ın ayrılmaz bağlara sahip olduğunu ifade ederek, Ankara'nın daima İslamabad'ın yanında durduğunu söyledi.

Yerel basındaki haberlere göre, Şahbaz Şerif, başbakan seçilmesinin ardından ilk konuşmasını mecliste yaptı.

Şerif, İmran Han hükümetinin dış politikasını eleştirerek, Pakistan'ın stratejik partnerleri ve dostları tarafından terk edildiğini ve Keşmir meselesinde bu ülkelerin sessiz kaldığını anımsattı.

Çin'in Pakistan'ın iyi ve kötü gününde partneri olduğunu belirten Şerif, Pekin ile iyi ilişkilere sahip olmanın önemine işaret etti.

Şerif, önceki hükümetin Çin ile Pakistan arasındaki dostluğu zayıflatma girişiminde bulunduğunu belirterek, kimsenin Çin-Pakistan dostluğunu kendilerinden koparamayacağını söyledi.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) daha ileriye taşınacağını ve projelerin daha hızlı ilerleyeceğini ifade eden Şerif, Pekin ile İslamabad arasındaki ilişkilerin ilelebet süreceğini kaydetti.

Şerif, Suudi Arabistan, Türkiye, Avrupa Birliği ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve İran ile de iyi ilişkilere sahip olmanın önemine vurgu yaptı ve ABD ile ilişkilerin eşitlik temelinde güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

"Türkiye ile Pakistan'ın ayrılmaz bağlara sahip olduğunu" ifade eden Şerif, Ankara'nın daima İslamabad'ın yanında durduğunu söyledi.

Şerif, "Keşmir meselesinde Türkiye daima Pakistan’ın ve Keşmir halkının arkasında durdu. Türkiye her zaman Keşmirlilerin arkasındaydı." dedi.

Afganistan'da barış isteği

Şerif, Afganistan'daki durumun vahim olduğunu dile getirerek, bu ülke için seslerini yükseltmeleri gerektiğini söyledi.

Afganistan'da barış istediklerini ifade eden Şerif, Filistin meselesinin de çözümüne vurgu yaptı.

Hindistan ile iyi ilişkilere vurgu

Hindistan ile iyi ilişkiler istediklerini ancak bunun Keşmir çözümüne bağlı olduğunu ifade eden Şerif, "Keşmirli kardeşlerimiz için tüm forumlarda sesimizi yükselteceğiz. Onlara diplomatik ve manevi destek vereceğiz." dedi.

Şerif, Hindistanlı mevkidaşı Narendra Modi'ye sınırın her iki tarafında işsizlik, yoksulluk ve hastalıkların var olduğunun farkına varması çağrısında bulunarak, "Neden gelecek nesillerimizin acı çekmesini isteyelim. Gelin Keşmir sorununu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Keşmirlilerin beklentileri doğrultusunda çözelim." diye konuştu.

Asgari ücrete artış

Asgari ücretin 25 bin Pakistan rupisine yükseltileceğini belirten Şerif, sivil ve askerlerin emekli maaşlarının da yüzde 10 artırılacağını açıkladı.

Şerif, ramazanda un ve buğday fiyatlarının da düşürüleceğini ve yüksek elektrik fiyatlarının da gündeme getirileceğini söyledi.

İmran Han hükümetine tepki

İmran Han hükümetinin düşürülmesini ve başbakan seçilmesini Pakistan için büyük bir gün olarak nitelendiren Şerif, bir önceki hükümetin yasal yollardan gönderildiğini belirtti.

Şerif, İmran Han'ın bahsettiği tehdit mektubunu "yalan" olarak nitelendirerek, meclis güvenlik komitesinde konuyla ilgili kamera önünde toplantı gerçekleştirmeyi planladığını kaydetti.

Milletin gerçekleri bilmesi gerektiğini aktaran Şerif, yabancı komploya dair bir kanıt bulunduğu takdirde görevini bırakacağını ifade etti.

Mecliste bugün gerçekleştirilen seçimde Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif 174 oy almış ve ülkenin 23. Başbakanı seçilmişti.

İmran Han hükümeti düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda dün yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düşmüştü.

9 Nisan'da yerel saatle 11.30'da başlayan güvensizlik oylaması oturumu, dün 01.00'de sona ermişti.

Mecliste yapılan güvensizlik oylamasında, Başbakan İmran Han'ın hükümeti, 174 "hayır" oyu almıştı.