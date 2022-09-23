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23 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Pakistan şimdi de sel sonrası hastalıklarla mücadele ediyor: 324 kişi öldü

23 Eylül 2022, Cuma 15:46
Pakistan’ın Sindh eyaletinde sel felaketinin yol açtığı hastalıklar sebebiyle 1 Temmuz’dan bu yana 324 kişi öldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, yetkililer, selden etkilenen bölgelerde ishal, sıtma ve deri hastalıklarında artış gözlendiğini belirtti.

Yetkililer, sel felaketinin yol açtığı hastalıklar sebebiyle 1 Temmuz’dan bu yana 324 kişinin öldüğünü açıkladı.

Sindh eyaletinde 48 milyon kişi yaşıyor. Eyalet genelinde sel sebebiyle yer değiştiren 500 binden fazla kişi, kurulan yardım kamplarında hayatınısürdürüyor.

Eylülde eyalette 137 bin ishal, 10 binden fazla dizanteri ve en az 4 bin sıtma hastalığı vakası yaşandı.

Dadu başta olmak üzere çok sayıda bölge ve şehirde sular henüz çekilmedi. Bu durum halkın sağlık tesislerine ulaşımını etkilemesinin yanında tıbbi malzeme ve ilaç tedarikinde sorunlara yol açıyor.

AA

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