Pandemi milyonlarca çocuğu işçiliğe itti

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünyada çocuk işçilerin sayısının son 20 yılda ilk kez artış gösterdiğini, son 4 yılda çocuk işçilerin sayısının 8,4 milyon arttığını açıkladı.

UNICEF ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nin (ILO) bugün yayımlanan ortak raporunda, 2020’nin başından bu yana çocuk işçilerin sayısının 160 milyona ulaştığı belirtildi. Raporda, koronavirüs pandemisinin milyonlarca çocuğu çalışmaya ittiği vurgulandı. UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, “Çocuk işçiliği ile mücadelede zemin kaybediyoruz” dedi.

Raporda, 2022’nin sonuna kadar pandeminin etkisiyle dünyada 9 milyon çocuğun daha işçiliğe yönelmesinden endişe duyulduğu belirtildi.

Pandemi nedeniyle ülke ekonomilerinde yaşanan problemler ve virüsün yayılmasını önlemek amacıyla okulların da kapatılması sonucu, çocuk işçilerin daha kötü koşullarda ve daha uzun çalışmak zorunda kaldığına ilişkin kaygılar da raporda yer aldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çocuk işçiliğine dair son resmi verileri geçtiğimiz yılın Mart ayında yayımladı. Bu verilere göre; Türkiye’de 5-17 yaş grubunda ekonomik faaliyette çalışan çocuk sayısı 720 bin, Çalışan çocukların yüzde 79,7’si 15-17 yaş grubunda, Çocuk işçilerin yüzde 15,9’u 12-14 yaş, yüzde 4,4’ü 5-11 yaş aralığında, Çocuk işçiliği erkeklerde (yüzde 70,6), kız çocuklara göre (yüzde 29,4) daha fazla, Çalışan çocukların yüzde 65,7’si aynı zamanda eğitime devam etti, eğitime devam edemeyenlerin oranı yüzde 34,3.