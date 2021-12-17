Pandemide 1,5 milyon çocuk yetim kaldı

Gelecek yıl milyonlarca insan daha Covid-19 yüzünden can verecek ve birçoğu da aşılanmayacak.

Milyonlarca insanın hayatını kurtarmaya vesile olabilecek aşılar dünya nüfusunun yoksul çoğunluğuna ulaşmıyor. Var olan zıtlık çok keskin: Yüksek, üst-orta gelirli, alt-orta gelirli ve düşük gelirli ülkelerde tamamen aşılanan insanların mevcut oranı, sırasıyla yüzde 69, yüzde 68, yüzde 30 ve yüzde 3,5. İngiltere, Kanada, Almanya ve diğer AB ülkeleri, dünyanın en fakir ülkelerinde aşı yapılmasını engelleme amacını güden kasıtlı bir politikayı destekledi ve büyük ilâç patenti anlaşmalarını milyonlarca insandan daha fazla önemseyen ahlâksız ve etik dışı bir ekonomik sistemi savundu.

Bu bağlamda, geriye tek seçenek olarak bunu kolaylaştıran devletlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde insanlığa karşı suç işlemek gerekçesiyle yargılanıp yargılanamayacağını sormak kalıyor.

Duvar’daki habere göre bu arada, bir diğer araştırma, küresel salgın sebebiyle 1,5 milyondan fazla çocuğun yetim kaldığını belirledi. Şu anki durum dehşet verici ve buna karşın, pek çok etkili aşının keşfedilmesinden bir yıl sonra bile, hâlâ bir aşı ayrımcılığıyla yüz yüzeyiz.