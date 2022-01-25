Pandora’nın kutusu açılır

ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya’nın Ukrayna’yı tehdit etmesinin Ukrayna sorunundan çok daha büyük olduğunu belirterek, muhtemel işgalin “Pandora’nın kutusunu açacağı” uyarısında bulundu.

Beyaz Saray: Biden'ın Ukrayna'ya asker gönderme isteği yok

NATO Ukrayna'ya ek askeri güç gönderecek

ABD’li Büyükelçi Greenfield, düzenlediği basın toplantısında, Rusya’yı askerî faaliyetler dışında siber saldırı, paramiliter faaliyetler ve dezenformasyon kampanyaları yürütmekle suçladı. “Rusya’nın Ukrayna’ya karşı faaliyetlerinin sadece bölgesel olmadığını” ve Ukrayna’yı tehdit etmesinin Ukrayna sorunundan çok daha büyük olduğunu ifade eden Thomas Greenfield, işgalin, Pandora’nın kutusunu açacağı uyarısı yaptı. Thomas Greenfield, “Sınıra 127 bin asker konuşlandırıldığını görüyoruz. Ruslar, Belarus’a da asker gönderdi.” dedi. Ukrayna-Rusya krizine diplomatik çözüm çabalarını devam ettirdiklerini belirten Thomas Greenfield, işgal durumunda Rusya’ya “agresif yaptırımlar” uygulayacaklarını söyledi.

ABD, 8 bİn 500 askerİ teyakkuza geçİrdİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Ukrayna krizinde beklenmedik durumlara karşı NATO Mukabele Gücü’nün aktif hale getirilmesi durumunda destek sağlamak üzere 8 bin 500 askerî teyakkuza geçirdiklerini bildirdi. Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınaktan kaynaklı gerilim tırmanırken; ABD, NATO’nun doğu kanadını güçlendirmek üzere planlar yapıyor.

NATO, varlığını arttırmayı düşünüyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın Baltık Denizi ile Bulgaristan ve Romanya’ya savaş uçakları ve savaş gemileri gönderme kararı aldığını, doğuda varlığı arttırmayı, ayrıca güneydoğu kanadında muharip birlik bulundurmayı değerlendirdiklerini söyledi. Stoltenberg, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Finlandiya Dışişleri Bakan Pekka Haavisto ile Brüksel’deki NATO karargâhında, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askerî varlığı ve Avrupa’nın güvenliği konularında yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Danimarka, İspanya ve Hollanda gibi NATO üyelerinin Baltık Bölgesi ve Bulgaristan ile Romanya’ya savaş uçakları ve gemileri göndereceğini hatırlatan Stoltenberg, “İttifakın doğu kısmında mevcudiyetimizi daha da arttırmayı düşünüyoruz. İlâve NATO muharip birliklerinin konuşlandırılması da buna dahildir.” dedi.

AB’den destek mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya’ya karşı birlik içinde olunduğunu, AB’nin Ukrayna’yı siber ve hibrit tehditlerle mücadele konusunda desteklemek için misyon görevlendirebileceğini duyurdu. Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, AB’nin Rusya’nın muhtemel saldırganlığı durumunda birlik içinde olduğu yönünde güçlü bir mesaj göndermek istediklerini söyledi.

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