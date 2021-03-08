Papa: Barış, barış, barış

Katoliklerin ruhanî lideri Papa Francis, tarihî Irak ziyaretini tamamlayarak dün ülkesine döndü.

Papa Francis, Erbil’de, adını şehrin ilk Hıristiyan valisinden alan Franso Hariri Stadyumu’nda bir ayin düzenledi. Binlerce kişinin bulunduğu stadyumda Papa konuşmasında kardeşlik mesajlarına yer verdi ve konuşmasını Arapça “Barış, barış, barış” diyerek sonlandırdı. Papa Francis, önceki sabah Erbil Uluslararası Havalimanı’nda törenle karşılandı. Papa Francis’i havalimanında karşılayanlar arasında, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani ve Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani’nin yanı sıra bakanlar ve dini liderler vardı. Törende Kürtçe ve Süryanice dinî ezgiler söylenirken, çocuklar Papa Francis’i zeytin dalları ve hurmayla karşıladı. Irak’ı ilk kez ziyaret eden Papa olan Francis, Erbil’deki ayinde, birliktelik ve kardeşlik mesajları vererek “Medeniyetin beşiği olan bu ülkenin bu kadar barbarca bir darbeye maruz kalması, antik ibadet yerlerinin yok edilmesi ve binlerce insanın, Müslümanlar, Hıristiyanlar, Ezidiler ve diğerlerinin zorla yerlerinden edilmesi veya öldürülmesi ne kadar zalimce” dedi ve konuşmasını Arapça “Barış,barış, barış” vurgusuyla bitirdi.

Ankara - anka