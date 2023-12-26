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26 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

Papa: Barış için dua edelim

26 Aralık 2023, Salı 17:00
Katolİklerİn ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Noel ayininin ertesinde dünya meselelerine dair mesaj verdiği geleneksel “Urbi et Orbi” (Roma ve dünyaya) konuşmasını, Vatikan’da Aziz Petrus Bazilikası’nın aynı ismi taşıyan meydanına bakan locasından yaptı.

Papa, dünyadaki çok sayıda katliama dikkati çekerek, anne karnında, ümit ararken yollarda, çocukluğu savaşlarda geçen pek çok masumun katliamların kurbanı olduğunu kaydetti. Papa Franciscus, şöyle devam etti:

“Gazze’deki ve tüm kutsal topraklardaki Hristiyan toplumu başta olmak üzere herkesi kucaklıyorum. 7 Ekim’deki menfur saldırının kurbanlarının acısını yüreğimde taşıyor ve halen rehin tutulanların hemen serbest bırakılması için çağrımı yineliyorum. Askeri operasyonlara ve bunların beraberinde getirdiği masum sivil kurbanlar üzerindeki dehşet verici etkilerine son verilmesi için yalvarıyorum ve insani yardım sağlanması için bu vahim insani duruma bir çözüm bulunması çağrısında bulunuyorum. Şiddet ve nefretin körüklenmesi son bulsun. Filistin sorununun, taraflar arasında güçlü siyasi irade ve uluslararası toplumun desteğiyle sürdürülen samimi ve kalıcı diyalog yoluyla çözülmesini diliyorum. İsrail’de ve Filistin’de barış için dua edelim” ifadelerini kullandı.

 

AA

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