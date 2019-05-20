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20 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Papa: Basın hür bırakılmalıdır

20 Mayıs 2019, Pazartesi 00:37
Katolik Kilisesi ve Vatikan şehri devleti lideri Papa Francesco, gazetecilere hitaben yaptığı konuşmada basın hürriyetinin önemine vurgu yaptı ve “Diktatörlüklerin attığı ilk adımlardan biri basın özgürlüğünü ortadan kaldırmaktır” dedi.

İtalya Yabancı Basın Derneği’ne üye gazetecileri Vatikan’da kabul eden Papa burada yaptığı konuşmada, görevlerini yaparken baskılarla karşılaşan, hatta öldürülen gazetecilerle ilgili istatistiklerin kendisine acı verdiğini söyledi. BBC’nin haberine göre Papa, şöyle devam etti; “Basın ve ifade özgürlüğü bir ülkenin sağlık durumuna dair önemli bir göstergedir. Unutmayalım ki diktatörlüklerin attığı ilk adım basın hürriyetini ortadan kaldırmak ya da maskelemektir, basını hür bırakmamaktır.”

İletişim bir yıkım aracı değil, inşa aracı olmalı

Gazetecilik mesleğine büyük saygı duyduğunu söyleyen Papa, şöyle devam etti: “Kilise de size saygı duyuyor, yaralara, hatta kilise cemaatinin yaralarına parmak bastığınızda da size saygı duyuyor. Sizin mesleğiniz çok kıymetli, çünkü gerçeğin aranmasına katkı sağlıyor ve bizleri özgürleştirebilecek tek şey gerçektir.” Papa Francesco, gazetecilerin vazgeçilmez bir role sahip olduğunu ve bu rolün büyük bir sorumluluğu da beraberinde getirdiğini vurguladı. Gazetecilere kullandıkları sözcüklere özel bir özen göstermeleri çağrısı yaptı, “İletişim bir yıkım aracı değil inşa aracı olmalı, çatışma değil buluşma aracı olmalı, monolog değil diyalog aracı olmalı… nefret tohumları ekmenin değil barış içinde birlikte yürümenin aracı olmalı, sesi daha gür çıkana megafon değil sesi olmayanlara ses verme aracı olmalı” dedi. Gazetecilerin alçakgönüllü, şartlanmalardan ve önyargılardan arınmış olması gerektiğini söyleyen Papa, bunun cesaret gerektirdiğini ancak hürriyet için de cesaret gerektiğini vurguladı.

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