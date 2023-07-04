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7 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

Papa: Bu eylemlere izin verilmemeli

04 Temmuz 2023, Salı 17:00
KATOLİKLERİN RUHANİ LİDERİ PAPA FRANCİSCUS, İSVEÇ’İN BAŞŞEHRİ STOCKHOLM’DE BİR CAMİNİN ÖNÜNDE KUR’AN-I KERİM YAKILMASININ KENDİSİNİ “ÖFKELENDİRDİĞİNİ” VE “TİKSİNTİ” DUYDUĞUNU SÖYLEDİ.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsveç’in başkenti Stockholm’de bir caminin önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasının kendisini “öfkelendirdiğini” ve “tiksinti” duyduğunu söyledi. 

Papa, kutsal kabul edilen her kitaba, inananlarına saygı için saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Papa Franciscus, “İfade özgürlüğü, kesinlikle başkalarını küçük görmek için kullanılamaz. Buna izin verilmesi kabul edilemez; bu, kınanacak bir eylemdir” dedi. Misyonlarının, dini duyguyu, işbirliğine, kardeşliğe ve somut eylemlere dönüştürmek olduğunu belirten Papa, “Bugün silah yapanlara değil, barışı sağlayanlara ihtiyacımız var. Çatışmayı kışkırtanlara değil, barışçıl insanlara ihtiyacımız var. Kundakçılara değil, itfaiyecilere ihtiyacımız var. Ya kardeşlik medeniyeti ya da gerici düşmanlık. Ya geleceği birlikte kurarız ya da gelecek olmaz” diye konuştu.

 

AA

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