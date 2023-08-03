Papa’dan AB’ye Ukrayna çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Avrupa Birliği’ni (AB), Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere ihtilafları çözmek için barış diplomasisi geliştirmeye çağırdı.

Vatikan’ın resmi yayın organlarından Vatican News sitesinin haberine göre, Papa Franciscus, Avrupa’nın “savaş ve silahlanma yarışının kaçınılmaz olduğunu varsaymak yerine barış ve diplomatik çözümlere ulaşmak için yenilikçi yaklaşımlar önerebileceği hakkında iyimser olduğunu” ifade etti. Papa, “Dünyanın gerçek Avrupa’ya ihtiyacı var” diyerek, Avrupa’nın, doğuda, Akdeniz’de, Afrika’da ve Orta Doğu’da bir köprü olması ve uzlaştırıcı rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti. Papa Franciscus, çatışmaları çözmek ve gerilimi azaltmak için barışçıl bir diplomasi kurmaya işaret ederek bu diplomasinin, “ince gerilim sinyallerine” dikkat etmesi ve “gizli anlamları” ayırt edebilmesi gerektiğini belirtti. AA

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