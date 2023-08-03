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4 AĞUSTOS 2023 CUMA - YIL: 54

Papa’dan AB’ye Ukrayna çağrısı

03 Ağustos 2023, Perşembe 17:00
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Avrupa Birliği’ni (AB), Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere ihtilafları çözmek için barış diplomasisi geliştirmeye çağırdı.

Vatikan’ın resmi yayın organlarından Vatican News sitesinin haberine göre, Papa Franciscus, Avrupa’nın “savaş ve silahlanma yarışının kaçınılmaz olduğunu varsaymak yerine barış ve diplomatik çözümlere ulaşmak için yenilikçi yaklaşımlar önerebileceği hakkında iyimser olduğunu” ifade etti. Papa, “Dünyanın gerçek Avrupa’ya ihtiyacı var” diyerek, Avrupa’nın, doğuda, Akdeniz’de, Afrika’da ve Orta Doğu’da bir köprü olması ve uzlaştırıcı rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti. Papa Franciscus, çatışmaları çözmek ve gerilimi azaltmak için barışçıl bir diplomasi kurmaya işaret ederek bu diplomasinin, “ince gerilim sinyallerine” dikkat etmesi ve “gizli anlamları” ayırt edebilmesi gerektiğini belirtti.

AA

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  • S.topuz

    3.8.2023 23:30:09

    "İkinci vechi şudur ki: Şahs-ı İsa Aleyhisselâm'ın kılıncı ile maktûl olan şahs-ı Deccal'ın teşkil ettiği dehşetli maddiyyunluk ve dinsizliğin azametli heykeli ve şahs-ı manevîsini öldürecek ve inkâr-ı uluhiyet olan fikr-i küfrîsini mahvedecek ancak İsevî ruhanîleridir ki; o ruhanîler, din-i İsevî'nin hakikatını hakikat-i İslâmiye ile mezcederek o kuvvetle onu dağıtacak, manen öldürecek. Hattâ "Hazret-i İsa Aleyhisselâm gelir. Hazret-i Mehdi'ye namazda iktida eder, tâbi' olur." diye rivayeti bu ittifaka ve hakikat-i Kur'aniyenin metbuiyetine ve hâkimiyetine işaret eder." Bediüzzaman Said Nursi , Şualar - 587

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