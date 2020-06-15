Papa’dan Libya’ya ‘barış’ çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Libya’daki iç savaşın taraflarına ‘düşmanlıkları sona erdirerek, şiddete son verme ve barış yapmaları’ çağrısında bulundu.

Vatikan’daki Aziz Petrus Meydanı’nda yaptığı konuşmada Papa Francis, “Uluslararası kuruluşları ve siyasi ve askeri sorumlulukları olanları inanç ve kararlılıkla şiddete son vermeye, barış, istikrar ve birliğe yönelik bir arayış başlatmaya davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.Euronews’deki habere göre uluslararası kamuoyuna seslenen Papa, savaşan gruplar arasındaki müzakereleri kolaylaştırmaya ve ‘zulmün kurbanları’ olarak nitelendirdiği göçmen ve mültecileri de gündemlerine alıp onları korumaya davet etti.

Göçmen ve mültecilere yardım edilsin

“Zulüm var. Uluslararası topluma sesleniyorum. Lütfen; hepimizin sorumluluğu var” diyen Papa, güçlü bir merkezi hükümetin bulunmadığı ülkede sıkışıp kalan göçmen ve mültecilere yardım edilmesini istedi. Papa Francis’in açıklamaları, BM tarafından tanınan, Türkiye destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı birliklerin Halife Hafter’in kontrolünde bulunan Sirte kentine yönelik saldırı başlatma hazırlığı yaptığı zamana denk geldi.

