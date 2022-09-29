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29 EYLÜL 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Papa Franciscus: Bu bir dünya savaşıdır

29 Eylül 2022, Perşembe 10:14
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, bir savaş yaşandığını ve bunun sadece Rusya-Ukrayna savaşı olarak düşünmenin hata olduğunu, bunun bir dünya savaşı olduğunu belirtti.

Vatikan'a yakın haber sitelerinde yer alan habere göre, Papa, 15 Eylül'de Kazakistan'a yaptığı ziyaret sırasında bazı Cizvit rahiplerle de bir araya geldi.

Papa Franciscus’un bu ziyaret sırasında Cizvit yayın organı Civilta Cattolica'ya demeç verdiği ve burada bu görüşme sırasında, devam eden Rusya-Ukrayna savaşına değindiği aktarıldı.

Katoliklerin ruhani lideri, "Devam etmekte olan bir savaş var. Bence bunu iyilerin ve kötülerin yer aldığı bir kovboy filmi gibi düşünmenin bir hata olduğuna inanıyorum. Aynı zamanda bunun Rusya ile Ukrayna arasındaki bir savaş olduğunu düşünmek de bir hatadır, o kadar. Hayır, bu bir dünya savaşıdır." ifadelerini kullandı.

Papa, daha önce gerçekleştirebileceğini açıkladığı Ukrayna ziyaretinin şu aşamada gündemde olmadığını da kaydetti.

Papa Franciscus ayrıca, Kazakistan’dayken kendisine bazı Ukraynalı davetlilerin geldiğini, bunlardan birinin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin esir değişiminden sorumlu askeri yetkilisi olduğunu ve bu kişinin 300 kişilik esir listesi vererek bir şeyler yapılıp yapılamayacağını sorduğunu anlattı.

Papa, bunun üzerine kendisinin de doğrudan Rus elçisine bu konuyu aktardığını söyledi.

AA

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  • Toygar

    29.9.2022 10:22:11

    Veeee 3ncü dünya savaşının ardından bahar gelir, güzel ülkeme ve dünyaya! İnşaallah! Beklemekteyiz!

Risale-i Nur Külliyatı

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