Papa: Göçmenlere limanlarınızı kapatmayın

Papa Francis, Avrupalı liderlerden limanlarını göçmenlere kapatmaması çağrısında bulunurken, “İnsanların sömürülmesi gibi korkunç bir bela karşısında çözüm reddetmek değil, her birinin imkanlarına göre çok sayıda yasal ve düzenli giriş sağlamaktır” dedi.

Euronews’in haberine göre, Papa Francis, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve diğer Avrupalı liderlere limanlarını zorluklardan ve yoksulluktan kaçan insanlara açmaları çağrısında bulundu. Fransa’nın Marsilya kentinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşen Papa Francis, göçmen krizinden dolayı limanlarını kapatmaya çalışan Avrupa ülkelerini hedef aldı. Katolik dünyasının ruhani lideri ülkelerden meseleye “hayırseverlikle” yaklaşmalarını istedi. Papa Francis, bir göç “acil durumundan” bahsetmenin sadece “alarmist propagandayı” ve korkuyu körüklediğini söyledi. Bu sebeple Avrupalı liderlerden limanlarını göçmenlere kapatmaması çağrısında bulundu. Haber Merkezi

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