Papa’nın ziyareti umut sembolü

ABD Başkanı Joe Biden, Papa Franciscus’un Irak’ı ziyaretinin “bütün dünya için umut sembolü” olduğunu belirtti.

Biden, Papa’nın Irak’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Irak’ta birçok dini ve etnik çeşitlilik olduğuna ve aynı zamanda bu ülkenin en eski Hıristiyan toplumlarına da ev sahipliği yaptığına işaret etti. Papa’nın Irak’a ilk ziyaretinin “tarihî” ve “memnuniyetle karşılanan” bir durum olduğunun altını çizen Biden, “Bu ziyaret Papa Franciscus’un kendisinin de söylediği gibi önemli bir mesaj gönderdi; kardeşlik, kardeş katlinden daha sağlamdır, umut, ölümden daha güçlüdür, barış, savaştan daha güçlüdür” ifadelerini kullandı. Biden, Papa’nın Irak’ta kutsal mekanları ziyaret ettiğini ve Necef’te Şiilerin en büyük dinî merci Ayetullah Ali el-Hüseyni es-Sistani ile görüştüğünü hatırlattı. Papa’nın, birkaç yıl öncesine kadar terör örgütü IŞİD’ın pençesindeki Musul’da ayin yaptığına işaret eden Biden, “Bütün bunlar, tüm dünya için umut sembolüdür.” değerlendirmesinde bulundu. Biden, açıklamasında “Papa Franciscus’a, dini hoşgörüyü, insanlığın ortak bağlarını ve dinler arası anlayışı yüceltmek için bağlılığından dolayı hayranlığımız devam edecektir.” ifadesini kullandı.