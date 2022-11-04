Papa: Silahlar sussun

Katoliklerin ruhani lideri, “Silahlar sussun ve her yerde kendimizi samimiyetle barışa adayalım” çağrısı yaptı.

Bahreyn devlet televizyonunun Vatikan Radyosu’ndan aktardığı habere göre, başkent Manama’daki Sahir Sarayı’nda Kral Hamed bin İsa Al Halife ile görüşen Papa Franciscus açıklamalarda bulundu.

Bahreyn’e ilk kez resmi ziyarette bulunan Papa Franciscus, “Buraya (Bahreyn) barış umutlarını yeşertmek ve insanların barış içinde yaşaması için düzenlenen Doğu ve Batı Diyalog Forumu’na katılmak için geldim.” dedi. Çevre konusundaki sorunların “acil ve üzücü” olduğunu belirten Papa Franciscus, “Gelecek nesilleri tehdit etmeden ve çok geç olmadan pratik ve uzun vadeli önlemler alınmalı.” ifadelerini kullandı.

Silahların mantığı reddedilmeli

Papa Franciscus, Yemen’de hükümet güçleri ve Husi milisleri arasında 7 yıldır devam eden çatışmalar nedeniyle Yemen halkının “unutulmuş bir savaşın ızdırabını çektiğini” vurguladı. “Silahların mantığının reddedilmesi” gerektiğini vurgulayan Papa Franciscus, “İtiraz ediyorum: Silahlar sussun ve her yerde kendimizi samimiyetle barışa adayalım.” ifadelerini kullandı.