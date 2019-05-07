Papua Yeni Gine 7.2 ile sallandı

Papua Yeni Gine’nin Bulolo bölgesinde dağlık alanda gözlemlenen bildirilen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verilmedi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Papua Yeni Gine’nin (PNG) Bulolo bölgesindeki Lae kasabasının 66 kilometre güneybatısında 7.2 büyüklüğünde deprem gözlemlendi. Yerin 127 kilometre derinliğinde ve dağlık alanda meydana geldiği belirlenen depremin ardından açıklama yapan Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, bölgede tsunami tehlikesinin bulunmadığını duyurdu. Deprem büyük bir hasar oluşturmadı Başkent Port Moresby'den de hissedildiği belirtilen depremin şu ana kadar büyük bir hasara neden olmadığını açıklayan PNG Ulusal Afet Merkezi de bazı iş yerlerinde şiddetli sarsıntıdan dolayı eşyaların döküldüğünü bildirdi. PNG afet ekiplerinin depremin etkili olduğu bölgelerdeki hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Avustralya Meteoroloji Bürosu, şiddetli depremin Queensland eyaletinin kuzeyindeki bölgelerden de hissedildiğini açıkladı. AA

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