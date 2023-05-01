"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2023 SALI - YIL: 54

Paraguay'da Pena kazandı

01 Mayıs 2023, Pazartesi 18:00
Güney Amerika ülkesi Paraguay'da, devlet başkanlığı seçimini, iktidar partisi adayı eski Ekonomi Bakanı Santiago Pena'nın kazandığı kesinleşti.

Seçim kurulundan yapılan açıklamada, oyların yüzde 96'sının sayıldığı Paraguay'da, kesin olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Colorado Partisi adayı Pena, oyların yüzde 43,15'in alarak devlet başkanlığı yarışını önde bitirdi.

Sol koalisyonun adayı Efrain Alegre ise oyların yüzde 27,51'ini alırken, sağcı popülist aday Paraguayo Cubas da yüzde 21,62'lik oy oranıyla seçim yarışını üçüncülükle tamamladı.

Senato'da büyük çoğunluğu kazanan Pena'nın, 17 valilikten 14'ünde de başarılı olduğu bildirildi.

Pena, başkent Asunsion'daki zafer konuşmasında, destekçilerine seslenerek, "Kolektif refah ve ortak mutluluğumuza ulaşmak için hepinizi fikir birliğine davet ediyorum. Farklılıklarımızı ertelemenin, bizi ulus olarak birleştiren ortak gerekçelere öncelik vermenin zamanı geldi." dedi.

Mevcut Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ise açıklamasında, seçimlere katılan halkı tebrik ederek, "Paraguay halkını ve seçilmiş Devlet Başkanı Santiago Pena'yı tebrik ederim. Kurumlarımızı ve ülkenin demokrasisini güçlendirmek için düzenli ve şeffaf bir geçiş sağlayacağız." ifadesini kullandı.

Paraguay'da 4 milyonu aşkın seçmen, devlet başkanının yanı sıra başkan yardımcısı, 45 üyeli Senato ile 80 üyeli Temsilciler Meclisi ve 17 bölgeye vali seçmek için dün oy kullanmıştı.

Colorado Partisi, birkaç dönem dışında 20. yüzyılın ortalarından bu yana Paraguay'da iktidarda bulunuyor.

Pena, eski Devlet Başkanı Horacio Cartes'in (2013-2018) ekonomi bakanı olarak görev yapmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 162
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD: Ukrayna'da aralık ayından bu yana 20 bin Rus askeri öldü

    Yurt dışındaki yaklaşık 700 bin seçmen oyunu kullandı

    Bu adaletsiz düzenin değişmesi için gayret ediyoruz ve etmeliyiz

    Demokrasi baharı için el ele

    'Sudan'da 800 bin kişi komşu ülkelere kaçabilir'

    Bursa'da tur otobüsü devrildi: Sürücü ile 2 öğrenci vefat etti, 44 yaralı var!

    Abluka altındaki Gazze'de 250 bin işsiz var

    Ukrayna: Bahmut'ta karşı taarruza geçtik

    Belçika'da işe bisikletle gidenler km başına 0,27 avro para alacak

    Suriye'de şehit olan polisler Özgür Barçın ve Resul Barutçu dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Dışişleri Bakanlığı: Sudan'dan tahliye operasyonu tamamlandı

    İlk turda iş tamam

    Pakistan'daki su baskınlarında 5 kişi öldü

    Rusya'dan Ukrayna’ya yoğun hava saldırısı

    Sudan’da 72 saatlik yeni ateşkes kararı

    Kazanınca şükür namazı kıldık

    Kazanıyoruz

    Kara kış değil, bahar diyoruz

    Yetti gari

    En Çok Okunanlar

    İbrahim Aktaşcı

    14 Mayıs bir “Samba” girişimidir!
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bursa’da mevlid ve fuar buluşmaları
    Cevher İLHAN

    İftiralı seçim manipülasyonları
    Ali FERŞADOĞLU

    Mugalata bitti; hakikat meydana çıktı!
    Risale-i Nur'dan

    Demokratlar inşaallah istibdadı kaldıracaklar
    Süleyman KÖSMENE

    Çok dikkat ediniz!
    Faruk ÇAKIR

    Diktatörlük İslama zarar
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hayal ile hakikatin farkı
    Durmuş Ali İnci

    Sefahet ve israftan men
    Genel

    Demokrasi baharı için el ele

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.