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14 TEMMUZ 2023 CUMA - YIL: 54

“Paralı asker şirketi Wagner yok. Bir grup var ama yasal olarak yok.”

14 Temmuz 2023, Cuma 15:13
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner paralı savaşçı grubunun hukuken var olmadığını belirterek, “Özel askeri şirketlerle ilgili yasamız yok. Yani yasa yoksa, paralı asker şirketi Wagner de yok. Böyle bir tüzel kişilik yok.” dedi.

Vladimir Putin, Kommersant gazetesine yaptığı açıklamada, Rus yönetimine isyan eden paralı savaşçı grubu Wagner’e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rus toplumu için durumun gayet açık olduğunu belirten Putin, Wagner savaşçılarının onurlu şekilde savaştığını, ancak 24 Haziran’daki isyan olayının içine çekildiğini ve bunun üzücü olduğunu ifade etti.

Putin, “Onlarla yaptığım toplantıda bir yandan savaş alanında yaptıklarını, diğer yandan 24 Haziran olaylarında neler yaptıklarını değerlendirdim. Çatışmalara katılma dahil, gelecekteki hizmetleri için olası seçenekler gösterdim. Hepsi bu kadar.” ifadelerini kullandı.

Wagner’in savaş birimi olarak varlığını sürdürüp sürdürmeyeceğinin sorulması üzerine Putin, “Paralı asker şirketi Wagner yok. Özel askeri şirketlerle ilgili yasamız yok. Yani yasa yoksa, paralı asker şirketi Wagner de yok. Böyle bir tüzel kişilik yok. Bir grup var ama yasal olarak yok.” diye konuştu.

Paralı asker şirketlerinin yasal hale getirilmesinin ayrı bir konu olduğuna dikkati çeken Putin, bu hususun parlamentoda ve hükümet düzeyinde ele alınması gerektiğini, zor bir konu olduğunu vurguladı.

Putin’den Wagner savaşçılarına bir komutanın emri altına girme önerisi

Putin, 29 Haziran’da 35 Wagner komutanı ile görüştüğünü hatırlatarak, onlara Kremlin’de olduklarını aktardığını belirtti. Komutanlara farklı istihdam seçenekleri sunduğunu kaydeden Putin, Wagner savaşçılarına “Seda” lakabıyla anılan bir komutanın emri altına girmelerini önerdiğini ifade etti.

Wagner savaşçılarının bu komutanın emrinde 16 aydır hizmet verdiğine dikkati çeken Putin, “Hepsi bir yerde toplanıp hizmete devam edebilir ve onlar için hiçbir şey değişmez. Başından beri gerçek komutanları olan aynı kişi tarafından yönetilecekler.” şeklinde konuştu.

Putin, pek çok komutanın bu öneriye olumlu yönde kafa salladığını anlatarak, en önde oturan Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in bunu görmeden adamlarının bu karara katılmadığını söylediğini aktardı.

Kremlin: “Paralı asker şirketlerinin yasal hale getirilmesi ele alınacak”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Wagner’in hukuken var olmadığını” belirterek, bu hususun ilave inceleme ve değerlendirme gerektirdiğini, bu tür şirketlerin yasal statüsü konusunun oldukça karmaşık olduğunu söyledi.

Bu alanda yasal değişiklik yapılıp yapılmayacağı sorusuna karşılık Peskov, “En azından bu konu ele alınacak.” cevabını verdi.

Peskov, 29 Haziran’da Putin’in Prigojin ile yaptığı görüşmede hangi anlaşmaya vardığına dair daha fazla detay veremeyeceklerini, gereken her şeyi söylediklerini sözlerine ekledi.

AA

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