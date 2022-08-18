Paris’te bir aylık yağmur bir günde yağdı

SAĞANAK YAĞIŞ YÜZÜNDEN PARİS’TE BİRÇOK CADDE VE MAHALLEYİ SU BASTI, GÜNLÜK HAYAT OLUMSUZ ETKİLENDİ.

Meteoroloji servisi Meteo France’in Paris’te büyük sel beklememesine rağmen yağmurun beklenenin çok üstünde yağması nedeniyle bazı metro istasyonları geçici olarak kapatıldı.

Yetkililer yaz mevsiminde normal şartlarda bir ayda yağan yağmurun sadece bir günde düştüğünü açıkladı.

Meteo France, son zamanlarda ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava dalgasının ardından ülkenin pek çok yerinde şiddetli yağmur ve fırtına olacağı öngörüsünde bulunmuştu. Paris’te etkili olan fırtına nedeniyle birçok ağaç devrildi, bazı evlerin çatısı uçtu. Başkentte görülen anormal hava değişimleri son haftalarda ülke genelinde de etkili oluyor. Fransa genelinde Lyon gibi büyük şehirler dahil bazı il ve ilçelerde görülen ani hava değişimleri fırtına, yoğun yağmur ve şehir merkezlerine yakın noktalara düşen yıldırımlar halkı tedirgin ediyor. Güneybatı bölgesindeki Aude, Aveyron, Gard, Herault ve Tarn bölgelerinde fırtına ve yoğun yağış riskine karşı turuncu alarm uyarısı verilmişti. Paris’te ise sarı alarm uyarısıyla fırtınalı sağanaklar beklendiği aktarılmıştı. Fransa’nın güneydoğu bölgesinde kuvvetli rüzgar ve şiddetli dolu olacağı belirtilirken, ülkenin diğer bölgelerinde yoğun yağışın ve ani hava değişimlerinin devam edeceği belirtiliyor.