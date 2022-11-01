Paris'te mesai bitiminde ışıklar söndürülecek

Paris Belediyesinin enerji tasarrufu kapsamında aldığı kararla bugünden itibaren Paris'te mesai bitiminde ofis ve dükkanların ışıklarının söndürülmesi gerekecek.

Karar, söz konusu işletmelerin vitrinlerindeki dijital ekranların ve ışıkların kapatılmasını da kapsıyor. Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu, karara uymayan işletmelerin 750 ila 1500 avro para cezasına çarptırılacağını duyurdu. Ayrıca belediyenin sorumluluğu altındaki ışıklı reklam panoları da 1 Aralık'tan itibaren saat 23.45-06.00 arası söndürülecek. AA

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