Paris’te özel jetler mahsur kaldı

Fransız savunma sanayi şirketi Dassault’a ait Falcon Service firmasındaki grev nedeniyle, Paris’teki Le Bourget Havalimanı’nda 23 özel jetin havalanamadığı duyuruldu.

Ülke basınındaki haberlere göre, Dassault Aviation tarafından üretilen özel jetlerin bakımıyla ilgilenen Dassault Falcon Service şirketinin çalışanları maaşlarının artırılması talebiyle hafta sonundan bu yana grevde bulunuyor. Çalışanların iş bırakma eylemi nedeniyle, Paris’in banliyösü Seine-Saint-Denis’teki Le Bourget Havalimanı’nda bulunan 23 özel uçak havalanamazken greve katılanların, Namibya devletine ait Falcon özel jetinin test uçuşunu da engellediği öğrenildi. Benzin istasyonlarında yakıt tükeniyor Çalışanlar, enflasyonla mücadele için ekstra bonus, maaşlarına zam, grev günlerinin ödenmesi ve Le Bourget Havalimanı için yeni bir yatırım planı talep ediyor. Eylül ayının 2’nci yarısında greve giden çalışanlar sonuç alamamıştı. Sendika temsilcileri bu defa ana şirket Dassault Aviation’ın Üst Yöneticisi (CEO) ile görüşmek istediklerini belirtiyor. AA

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