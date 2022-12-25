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Paris'te, terör örgütü PKK yanlılarının şiddet eylemlerinde 31 Fransız polisi yaralandı

25 Aralık 2022, Pazar 14:16
Terör örgütü PKK yanlıları, Fransa'nın başkenti Paris'te 3 kişinin ölmesine neden olan silahlı saldırıyı protesto gerekçesiyle şiddet eylemleri gerçekleştirdi. Olaylarda 31 Fransız polisi yaralanırken 11 kişi de gözaltına alındı.

Binlerce terör örgütü PKK taraftarı TSİ 14.00 sularında Paris'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

 

Meydanın yakınındaki Tremple Bulvarı'nda terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafı ile PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıdı.

 

Terör örgütü yanlısı saldırganlar, kaldırım taşlarını sökerek polise, etraftaki ev ve dükkanlara fırlattı.

Çoğu yüzünü maskeyle kapatan, havai fişek ve maytaplarla da ortalığı savaş alanına çeviren saldırganlar, otobüs duraklarını tahrip etti.

Terör örgütü yanlıları, sivillere ait çok sayıda otomobil ve motosikleti ters çevirerek ateşe verdi.

Ellerindeki sopalarla cam ve aynaları kıran saldırganlar, araçları kullanılamaz hale getirdi.

Polisin ise saldırganlara zaman zaman biber gazı ile sınırlı müdahale etmesi dikkati çekti.

31 Fransız polisi yaralandı

Fransız haber kanalı BFMTV'ye konuşan Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez, PKK destekçilerinin şiddete başvurduğunu, olaylar sırasında 31 emniyet mensubu ve bir göstericinin yaralandığını bildirdi.

Nunez, şiddet olayları sırasında çok sayıda aracın ve 15 vitrinin tahrip edildiğini, bölgeye yanan eşyaları söndürmek üzere itfaiyecilerin geldiğini aktardı.

Şiddet olayları nedeniyle 11 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Marsilya'daki şiddet olaylarında da 4 polis yaralandı

Öte yandan Fransız basınındaki haberlere göre, terör örgütü PKK yanlıları, Paris'teki silahlı saldırıyı protesto etmek için bugün Marsilya'da da yürüyüş yaptı.

Terör örgütü PKK destekçisi grup, valilik binasına yaklaştığında polise farklı cisimler atmaya başladı.

Çıkan şiddet olaylarında 4 polis yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca bir polis karakolu taşlandı, 2 polis arabası, çöp kutuları ve bir otobüs durağı ateşe verildi, bir posta bayisi tahrip edildi.

Polis, terör örgütü destekçilerine biber gazıyla müdahale etti.

Paris'teki saldırı sonrası dün yaklaşık 150 terör örgütü PKK yandaşı, Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde Bouches-du-Rhones Bölge Valiliği önünde toplanmıştı.

Terör örgütünü simgeleyen paçavralar taşıyan grupla polis arasında çıkan arbedede 4 polis hafif yaralanmıştı. 4 protestocuyu gözaltına alan polis, göstericileri dağıtmıştı.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFİ) Milletvekili Sebastien Delogu dün Marsilya'da terör örgütü PKK yanlılarıyla yürüdüğü gösteride çekilen bir fotoğrafını Twitter'da paylaştı.

İngiltere'de terör örgütü destekçileriyle polis arasında arbede

Paris'teki saldırıyı protesto eden terör örgütü PKK yanlıları, İngiltere'nin başkenti Londra'da da Fransa'nın Londra Büyükelçiliği önünde toplandı.

Terör örgütü sempatizanları daha sonra Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğine doğru yürüyüşe geçti, göstericilerden biri elçiliğe doğru taş attı.

Bunun üzerine terör örgütü PKK destekçileriyle polis arasında küçük çaplı arbede yaşandı.

Terör örgütü PKK yanlıları dün de polise saldırmıştı

Dün olay yerine gelen İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, saldırganın aşırı sağcı olduğuna ilişkin kesin bilgi olmadığını söylemiş, "Saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Darmanin'in dün olay yerindeki konuşmasının ardından, Paris'in 10'uncu bölgesindeki saldırının kendilerine yönelik yapıldığını öne süren terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırmış, caddedeki araç ve dükkanlara zarar vermişti.

Polisin saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale ettiği olayda en az 6 polisin yaralandığını belirtilmişti.

Dün Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Fransız basınında "William M." olarak adı geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.

Haberlerde, saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı bilgisi de yer alıyor.

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Paris saldırganı hakkındaki gözaltı kararı kaldırıldı, saldırgan kliniğe sevk edildi

Fransa'nın başkenti Paris'te dün 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı düzenleyen kişi hakkındaki gözaltı kararı doktor tavsiyesi üzerine kaldırıldı, saldırgan psikiyatri kliniğine sevk edildi.

 

Paris savcılık ofisinden yapılan açıklamaya göre, 69 yaşındaki Fransız saldırganı muayene eden doktor, saldırganın sağlık durumunun gözaltı koşullarıyla uyumlu olmadığı sonucuna vardı.

 

Emniyet bünyesindeki psikiyatri kliniğine nakledilen saldırgan, sağlık durumu elverirse tahkikat hakimi tarafından sorgulanacak.

Dün Paris'in 10. Bölgesindeki Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilere silahla ateş açtığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi ölmüş, biri ağır 3 kişi yaralanmıştı.

Fransız basınında adı "William M." olarak geçen 69 yaşındaki saldırgan olay yerinde gözaltına alınmıştı. Saldırganın Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli bir Fransız vatandaşı olduğu belirtilmişti.

Saldırganın 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı, bu nedenle hapse atıldığı ve bu ay hapisten çıktığı ifade edildi.

AA

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