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11 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Paris'te tren garındaki bıçaklı saldırıda 1'i polis 6 kişi yaralandı

11 Ocak 2023, Çarşamba 14:14
Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare du Nord tren istasyonunda bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu 1'i polis 6 kişi yaralandı.

Hauts-de-France Bölgesel Ekspres Ulaşımının (TER) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Gare du Nord'da TSİ 08.45'te bir kişi elinde bıçakla alandaki yolculara saldırdı.

Saldırıda 1'i polis 6 kişi yaralanırken, güvenlik güçleri saldırı şüphelisi olduğu gerekçesiyle 1 kişiyi açtıkları ateşle yaraladı.

Zanlı hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırıya maruz kalan yolculardan durumu ağır olan 1 kişi de tedavi altına alındı.

Saldırı nedeniyle bir süre kesintiye uğrayan tren seferlerine yeniden başlandı.

Soruşturma başlatıldı

Öte yandan Paris Savcılığı, saldırıya ilişkin "suikast girişimi" kapsamında soruşturma başlattı.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, olay yerinde yaptığı açıklamada, 2 polisin açtıkları ateşle zanlıyı yaralayıp etkisiz hale getirdiğini aktardı.

Darmanin, yaralılardan birinin sınır görevlisi polis memuru olduğunu teyit etti.

AA

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