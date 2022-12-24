Paris'teki silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişi etrafa ateş açtı. Ahmet Kaya Kültür Merkezi yakınındaki saldırıda 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin 69 yaşında Fransız vatandaşı olduğu ve gözaltına alındığı bildirildi. Saldırganın daha önce de 2 kez cinayete teşebbüs ettiği, 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı öğrenildi. Terör örgütü PKK yanlısı bir grup, Paris’te bir Fransız vatandaşının silahla 3 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu saldırının gerçekleştiği yerdeki polislere saldırdı ve caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi.

AA'da ve NTV'de yer alan haberlere göre İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, başkentin 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde bir Fransız vatandaşının, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtığını açıkladı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı. Paris Emniyetinden yapılan açıklamada, saldırının yapıldığı yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı. Paris Savcısı Laure Beccuau, olaya ilişkin soruşturma açıldığını duyurdu. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne da saldırıda ölenler için taziyelerini ileterek saldırganı yakalayan polisleri tebrik etti. Borne, olaya yönelik soruşturma açıldığını teyit etti. SALGIRGAN YABANCILARI HEDEF ALMIŞ ''Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez" İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Saldırgan bilinçli olarak yabancıları hedef alsa da Kürtlerin özellikle hedef alındığı söylenemez." ifadesini kullandı. Bakanlık görevine geldiğinden bu yana aşırı sağ motifli 9 olay yaşandığını ve aşırı sağcılara ait 11 derneğin kapatıldığını belirten Darmanin, saldırganın bunlardan hiçbiriyle bağlantısına ilişkin bir delil bulunmadığını aktardı. Devam eden adli soruşturma neticesinde daha net bilginin paylaşılacağını kaydeden Darmanin, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin de yaralandığını hatırlattı. Bakan Darmanin, saldırganın bir spor merkezinde atış poligonuna gittiğini ve birçok ruhsatlı silahı olduğunu da söyledi. SALDIRGAN DAHA ÖNCE GÖÇMEN MERKEZİNE DE SALDIRMIŞ Fransız basınında, saldırganın, Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF'ten emekli "William M." isimli Fransız vatandaşı olduğu belirtildi. Haberlerde, saldırganın daha önce de 2016 ve 2021'de 2 kez cinayete teşebbüs ettiğinin polis kayıtlarına geçtiği, Aralık 2021'de elinde kılıçla Paris'te bir göçmen merkezine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı bilgisine yer verildi. Saldırganın bu nedenle hapse atıldığı ve bu aralık ayında hapisten çıktığı anımsatıldı. Göçmen yardım derneği Utopia 56 yetkililerinden Yann Manzi, göçmenlere yapılan saldırıda şüphelinin, bazılarını kılıçla yaraladığını söyledi. Fransa'da faaliyet gösteren bir göçmen yardım kuruluşunun üyelerinden Rabia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, 8 Aralık 2021'de Paris'in 12. Bölgesinde Bercy Parkı'nda Sudan asıllı kişilerin kaldığı göçmen kampında ırkçı saldırı düzenlediğini söyledi. Rabia, saldırganın düzensiz göçmen erkeklerin kaldığı çadırları kılıçla dağıttığını, olayda 2 kişinin yaralandığını belirtti. Macron: Fransa Kürtleri Paris'in ortasında hain bir saldırının hedefi oldu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fransa Kürtleri Paris'in ortasında hain bir saldırının hedefi oldu. Kalbimiz kurbanlar ile aileleri ve yakınları için yaşam mücadelesi verenlerle." ifadesini kullanarak saldırgana müdahale eden Fransız polisini tebrik etti. Terör örgütü PKK yanlıları polise saldırdı Öte yandan, Darmanin'in konuşmasının ardından, Paris'teki Strasbourg Saint Denis'deki Ahmet Kaya Kültür Merkezi olarak bilinen binanın önündeki saldırının Kürtlere yönelik yapıldığını öne süren, terör örgütü PKK yanlısı bir grup, alandaki polislere saldırdı ve caddedeki araç ve dükkanlara zarar verdi. Polis, saldırganlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Olaylar sırasında terör örgütü PKK yanlısı sloganlar atan saldırganlar, terör örgütünü simgeleyen flamalar taşıdı. Bir emniyet yetkilisi, terör örgütü PKK yanlıları ve polis arasında yaşanan olaylarda en az 6 polisin yaralandığını belirtti. AA

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