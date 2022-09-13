Paşinyan, Putin ile görüştü

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Paşinyan'ın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi.

Ayrıca Ermeni basınında, Paşinyan'ın gece saatlerinde hükümet binasında Güvenlik Konseyi'ni topladığı belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu.

Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de telefonda görüştü.

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Paşinyan'ın Macron ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaların ele alındığı belirtildi.

Paşinyan'ın durum ile ilgili endişelerini dile getirdiği aktarılan açıklamada, Macron'un gerginliğin tırmanmasının kabul edilemez olduğunu ve durumun sakinleştirilmesinin gereğini vurguladığı ifade edildi.

AB Konseyi Başkanı Michel görüşme

Paşinyan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Paşinyan'ın, Michel ile telefon görüşmesinde, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmaları ele aldığı bildirildi.

Paşinyan'ın durumla ilgili Michel'i bilgilendirdiğinin aktarıldığı açıklamada, Ermenistan'ın gerginliğin tırmanmasını önlemek için çaba sarf etmeye hazır olduğunu da ifade ettiği belirtildi.

Blinken ile görüşme

Paşinyan, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Paşinyan'ın Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki son çatışmalar ele alındı.

Görüşmede, Paşinyan sınırdaki durumla ilgili endişelerini Blinken'a aktardı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken da durumun daha da tırmanmasını kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Blinken, ABD'nin durumu istikrara kavuşturmak için çaba göstermeye hazır olduğunu ifade etti.