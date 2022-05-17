Pazarcı mantığı

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazına ilişkin değerlendirmesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “pazar mantalitesine” sahip olduğunu ve “fiyatı yükseltmek” istediğini belirtti.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Alman basın organlarında Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine itirazı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. DW Türkçe’nin haberine göre Asselborn, Türkiye’deki pazarların ne şekilde işlediğini herkesin bildiğini belirterek, “Erdoğan’ın mantalitesi bazen bunu andırıyor” diye konuştu. Erdoğan’ın İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusundaki aleyhte tutumunun Kürt meselesi ile ilgili olduğu konusunda tereddütleri bulunduğunu belirten Asselborn, konunun daha çok ABD’den F-16’ların sevkiyatı ile ilgili olduğunu öne sürdü. Asselborn, “Erdoğan’ın fiyatı yükseltmeye ve F-16’ların sevk edilmesi için baskıyı artırmaya çalıştığını düşünüyorum” diyerek, bunun “tehlikeli bir oyun” olduğunu dile getirdi. Veto sorununun aşılması için Türkiye’ye diplomatik heyet göndereceklerini açıklayan İsveç ve Finlandiya’ya dün bir mesaj veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Bizi ikna etmeye mi gelecekler? Kusura bakmasınlar, yorulmasınlar” demişti.

Türkiye engellemez

Asselborn, Türkiye’nin bu iki ülkenin NATO üyeliğini engellemeyeceğini ve bunun sorumluluğunu alamayacağını ifade etti. Asselborn, bu açıklamasında da Türkiye’nin tutumunun savunma ürünlerinin ihracatı konusunda tavizler verilmesini sağlamak olduğunu düşündüğünü söyledi. Türkiye’nin 2019’da Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri almasına karşılık Washington Türkiye’ye yaptırım uygulama kararı almış ve Türkiye’yi F-35 programından çıkarmıştı. Zararın telafi edilmesini talep eden Ankara ise eski nesil savaş uçakları F-16’ların Türkiye’ye satışının onaylanmasını istemişti. “Her iki ülkenin de terör örgütlerine karşı açık, net bir tavrı söz konusu değil” diyen Erdoğan, İsveç ve Finlandiya bundan sonra “bu tavrını” değiştirse de Türkiye’nin onlara güvenmeyeceğini belirtmişti.

Haber Merkezi