Pekin'de parklar ve müzeler yeniden ziyarete açıldı

Çin'in başkenti Pekin'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan parklar ve müzeler yeniden ziyarete açıldı.

Ziyarete açılan yerler arasında 720 bin metrekarelik alanı kaplayan ve ülkedeki saraylar arasında en bilineni olan ''Yasak Şehir" de bulunuyor. Kovid-19 nedeniyle yoğunluğu engellemek ve sosyal mesafe kuralına uyulması amacıyla "Yasak Şehir"in ziyaretçi kapasitesi 80 binden 5 bine düşürülürken, parklar da yüzde 30 kapasiteyle ziyarete açık olacak. Yetkililer, "sosyal mesafe kuralına uyulması" çağrısında bulunurken, belirli noktalarda ateş ölçümü yapılacağını ve ziyaretçilerin biletler için internet üzerinden rezervasyon yapmaları gerektiğini duyurdu. Son 16 günde salgın kaynaklı ölüm gerçekleşmedi Başkent Pekin'de önceki gün Kovid-19 alarm seviyesi, en yüksek derece birden ikiye düşürülmüştü. Çin'de bugün 6'sı yurt dışı kaynaklı olmak üzere 12 kişide Kovid-19 tespit edilirken, son 16 günde salgın kaynaklı ölüm gerçekleşmedi. Ülkede, 82 bin 874 kişide Kovid-19 görülürken, salgın nedeniyle 4 bin 633 kişi öldü. AA

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