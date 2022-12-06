"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ARALIK 2022 SALI - YIL: 53

Pekin'deki bazı alanlarda 'negatif test' zorunluluğu kaldırıldı

06 Aralık 2022, Salı 14:24
Çin'in başkenti Pekin'de şehir yönetimi, eczaneler, süpermarketler, alışveriş merkezleri, havaalanları ve ofis binaları gibi kamuya açık alanlara girişte negatif test sonucu gösterme zorunluluğunu kaldırdı.

Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesine dönük adımların yeni bir işareti başkent Pekin'den geldi.

 

Şehir yönetimi, bugünden itibaren eczaneler, süpermarketler, alışveriş merkezleri, havaalanları ve ofis binaları gibi kamuya açık alanlara girişte negatif test sonucu gösterme zorunluluğunu kaldırdı.

Pekin'de daha önce toplu taşıma araçlarında negatif test gösterme zorunluluğunun dünden itibaren kaldırıldığı duyurulmuştu.

Yeni uygulamayla bundan böyle konut bölgelerine, mahallelere, merkeze bağlı köylere girişlerde de test sonucu gösterme zorunluluğu olmayacak.

Söz konusu mekanlara girişte barkod okutma ve yeşil sağlık kodunu gösterme zorunluluğu devam edecek.

Ayrıca eğlence mekanları, bakımevleri, kreşler ve okullar gibi bazı kamuya açık alanlarda test sonucu gösterme zorunluluğu devam edecek.

Başkentte son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1163, göstermeyen 3 bin 503 vaka tespit edildi.

"Sıfır vaka"dan çıkışın işaretleri

Çin'de 24 Kasım'da Urumçi'de karantinada olduğu iddia edilen apartmanda çıkan yangının ardından çok sayıda şehirde Kovid-19 tedbirleri protesto edilmişti.

Protestoların ardından Çin yönetimi, "sıfır vaka" adı verilen salgın önleme ve kontrol tedbirlerinin gevşetileceğine dair bazı işaretler vermişti.

Salgınla mücadeleden sorumlu Başbakan Yardımcısı Sun Çunlan, Ulusal Sağlık Komisyonu uzmanlarıyla yaptığı toplantıda, kısıtlayıcı tedbirlerde aşamalı değişiklikler yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

Sun, Omicron varyantının "daha bulaşıcı fakat daha az ölümcül olduğunu" ilk kez dile getirirken resmi haber ajansı Xinhua'nın toplantıya ilişkin haberinde "sıfır vaka" ifadesine yer verilmemesi dikkati çekmişti.

Pekin'den önce Guangcou, Çongçing, Şıncın ve Şanghay gibi büyük şehirlerde karantina bölgelerindeki tedbirler gevşetilirken toplu taşımada ve bazı kamuya açık alanlarda test zorunluluğunun kaldırılacağını duyurmuştu.

Son 24 saatte 35 bin 755 vaka

Çin'de sonbahardan bu yana Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yol açtığı salgınlar nedeniyle vaka sayısı artmıştı.

Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 5 bin 46, göstermeyen 23 bin 16 vaka tespit edilirken virüs nedeniyle ölen olmadı.

Vaka sayısının nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Çoğu ülke virüsle belirli bir uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken Çin, salgının başından beri başvurduğu kısıtlayıcı tedbirleri sürdürüyor.

AA

Okunma Sayısı: 165
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gümülcineli "Son Şahit" Hasan Müezzin Ağabey vefat etti

    AB'de ormanları tahrip eden ürünler yasaklanacak

    Mescid-i Aksa'ya bir baskın daha!

    Vatman hakkında tutuklama istemi

    'Düzce'de 581 binada kontrollü yıkım çalışmaları devam ediyor'

    Doğu Anadolu beyaza büründü

    Gözler TÜRK-İŞ'in asgari ücret toplantısında

    Türk Yıldızları jeti kaza kırıma uğradı

    İran'da güvenlik görevlisini öldürmekle suçlanan 16 kişiden 5'i idama mahkum edildi

    İsrail'den 242 Filistinli hakkında daha "idari tutukluluk" kararı

    AB'nin "Ukrayna özel mahkemesi" teklifine UCM'den itiraz geldi

    Zelenskiy: Rusya 70 füze fırlattı, çoğu imha edildi

    Enflasyonu TÜİK’e değil, halka sorun

    13 Arakanlı Müslüman'ın cesedi bir köy yolunda bulundu

    Avusturyalı Bakan Gewessler: Aşırı hız yapan şoförlerin araçlarına el konulacak

    "İsveç bir terör üssü haline gelmemeli"

    Mbappe, alkollü içki logosu önünde poz vermeyi reddetti
    📷

    'Eski Van Şehri' yeniden...

    Fiyatlar artmaya devam edecek

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Altılı Masa ve cemaatler
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gri pasaport davamız niye bu kadar uzadı?
    Faruk ÇAKIR

    En azından buğz edelim!
    Süleyman KÖSMENE

    Hulefa-i Raşidin’de seçim esas olmuştur
    Genel

    Galip Aykaç 2018’de Bakan yapılacakmış
    M. Latif SALİHOĞLU

    Muhalefet taşeron ise eğer...
    C. Said Demirdöğmez

    Ah o gençlik!
    Genel

    Mbappe, alkollü içki logosu önünde poz vermeyi reddetti
    Risale-i Nur'dan

    Bu dava, milyonların ebedî kurtuluş davası
    Cevher İLHAN

    Demokratik muhalefetle işbirliği

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.