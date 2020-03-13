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14 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Pentagon destekli firma: Aşıyı bulduk

13 Mart 2020, Cuma 19:00
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma koronavirüs aşısının hazır olduğunu duyurdu.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından fonlanan Kanada merkezli şirket Medicago, Covid-19 aşısını geliştirdiklerini ve Amerikan İlâç ve Gıda İdaresi (FDA) onayını almaları halinde ayda 10 milyon aşıyı üretmeye başlayabileceklerini duyurdu.  Euronews’deki habere göre Koronavirüsün genetik sekansını elde eder etmez 20 gün içinde aşıyı geliştirdiklerini söyleyen Medicago CEOsu Bruce Clark genetik kodun özel bir yöntem ile elde edildiğini ve bu yöntemin de FDA tarafından onaylanmasına ihtiyaç duyduklarını kaydetti. 

‘Kasımda hazır’

Clark bürokratik engeller ortadan kaldırılırsa aşının Kasım ayında hazır olacağını açıkladı. Bunun yanı sıra İsrailli bir firma da aşıyı geliştirmeyi başardıklarını ileri sürdü. Medicago CEOsu Clark ise kendi yöntemlerinin bu şirketten daha etkili ve güvenilir olduğunu iddia ederek şunları söyledi, “Aşıyı geliştirdiklerini öne süren birkaç firma daha var, ancak bunlar farklı teknolojiler. Bazıları, bırakın Covid-19’u, henüz hiçbir konuda kendini ispatlamamış olan RNA veya DNA bazlı aşı türleri. Umarım başarılı olurlar tabi.”

Bitkisel yöntem sayesinde hızlı geliştirildi

Clark, kendi ekibinin başarısını ve bu kadar hızlı şekilde bir aşı geliştirilmesini kullandıkları metod ile açıklıyor. O da; aşı proteinlerini geliştirmek için biyolojik reaktör olarak geleneksel tavuk yumurtası değil bitki kullanılması. Yumurta ile çalışan üreticiler ile bitkiler ile çalışan üreticiler arasındaki temel fark ise bitkiden gerekli proteini alan üreticinin beklemeden direkt olarak aşı safhasına geçiyor olması. Geleneksel aşılar için çok fazla sayıda yumurta gerekiyor. Aşı geliştiricileri bu yumurtalara virüsü enjekte ederek deneme yanılma yöntemi ile ilerliyor. Ancak bu süreç hem çok uzun sürüyor hem de pahalı. Bunun yanında sonuçları da mükemmel olmaktan çok uzak. Mutasyonlar da aşıyı etkisiz kılabiliyor.

Çin, ABD’yi suçladı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD ordusunu yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının patlak verdiği Vuhan şehrine getirmekle itham ederek, “ABD, bize bir açıklama borçludur.” dedi. Sözcü Cao, Twitter’daki hesabından, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Robert Redfield’in görüntülerine yer verilen bir video paylaşarak, Redfield’in daha önce gripten ölen bazı ABD vatandaşlarında Covid-19 belirlendiği sözlerini aktardı. Euronews’deki habere göre Cao, CDC’nin bu açıklamayla yakalandığını ima ederek, ilk hastanın ABD’de ne zaman ortaya çıktığını, salgının kaç kişiye bulaştığını ve hangi hastanelerin kullanıldığını sordu. Sözcü Cao, “Salgını Vuhan’a getiren ABD ordusu olabilir. Şeffaf olun. Verilerinizi halka açıklayın. ABD bize bir açıklama borçlu” ifadesini kullandı.

Virüs OHAL’e sebep oldu

Çekya Başbakanı Adrej Babis, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için gereken ek tedbirleri hayata geçirebilmek amacıyla olağanüstü hal (OHAL) ilân edilmesi kararı aldıklarını açıkladı. Babis, basına yaptığı açıklamada, yerel saatle 18.00 itibarıyla OHAL’in yürürlüğe gireceğini belirterek, alınan yeni tedbirleri duyurdu. Avusturya ve Almanya sınırlarında Cuma akşamından itibaren yeni bir düzenlemeye gidileceğini ifade eden Babis, yeni sınırlamalarla ülkeye giriş ve çıkışların yalnız 11 sınır kapısından gerçekleştirileceğini söyledi. Babis, yüksek risk bulunan ülkelerden Çekya’ya girişlerin yasaklanacağını, aynı şekilde Çekya vatandaşlarının da bu ülkelere gidişine izin verilmeyeceğini kaydetti. Prag - aa

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