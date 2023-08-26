Pentagon: Prigojin “öldürüldü”

26 Ağustos 2023, Cumartesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Tver’de düşen özel jette ölen Rus paralı savaşçı grubu Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin’in “öldürüldüğünü” öne sürdü.
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The Hill’in haberine göre, Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryde, Prigojin’in ölümüne ilişkin basına açıklamalarda bulundu.
Ryde, ABD’nin Prigojin’in öldürüldüğünü düşündüğünü vurgulayarak, “Çeşitli faktörlere dayalı ilk değerlendirmemiz onun muhtemelen öldürüldüğü yönünde” dedi. Düşen özel jete “karadan havaya füzenin ateşlendiği yönündeki iddiaları doğrulayacak hiçbir bilgi olmadığını” aktaran Ryde, jetin içinde bir bombanın patlayıp patlamadığı konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.
Haber Merkezi
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